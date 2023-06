Attacco a Mou

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho sotto attacco. Stavolta è la Uefa ad aver aperto un’inchiesta per quanto accaduto nel corso di Siviglia-Roma e soprattutto al termine della partita.

L’allenatore giallorosso, a dir poco furioso per la direzione arbitrale di Anthony Taylor, è stato infatti protagonista di un video, finito poi sui social, nel quale critica aspramente il direttore di gara (“Sei una fottu*a disgrazia“) mentre lo incrocia nel garage della Puskas Arena.

Taylor, che con le sue scelte ha indirizzato la partita a favore degli andalusi, non ha risposto alle accuse del tecnico. Ma per il fischietto inglese i problemi sono proseguiti anche più tardi, all’aeroporto di Budapest, quando un nutrito gruppo di romanisti ha bersagliato il direttore di gara con insulti, sfiorando soltanto il contatto fisico grazie anche all’intervento della polizia. Un tifoso giallorosso, 42 anni, di cui non sono fornite le generalità, è stato arrestato per tentata aggressione all’arbitro.

“Sembrava un arbitro spagnolo”, ha detto Mou ai giornalisti parlando di Taylor al termine della finale persa poi ai rigori. Parole che non sono piaciute alla Uefa, che ha aperto un’indagine. L’allenatore della Roma, ritenuto da molti l’ispiratore morale della successiva aggressione a Taylor, rischia ora una maxi squalifica.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Romanista