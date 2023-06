MANCINI: “Grazie ai nostri tifosi, il nostro cuore pulsante, una città intera e una fede senza confini”

NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini ha diffuso sul proprio profilo ufficiale Instagram un messaggio per ringraziare i tifosi per il supporto dato alla squadra in questi mesi. Le sue parole:

“Grazie. Non ci sono altre parole. Ma c’è un mondo intorno a questo, questi Grazie. Grazie alla nostra gente. I nostri tifosi, il nostro cuore pulsante, una città intera e una fede senza confini che ha fatto emozionare il mondo. Dalla Capitale a Budapest.

Grazie a questo gruppo. Più di una squadra. Una famiglia dove si vince, si perde, si piange e si gioisce sempre insieme. Dal mister ai compagni, dai magazzinieri e a chi c’è ogni giorno dietro le quinte. Grazie, Roma.

La ferita è profonda, fa male. Ma il dolore non fa altro che aumentare l’amore per questa città, questo club, questi colori. Grazie perché sono orgoglioso di giocare per la Roma. La sua maglia, i suoi tifosi, la sua gente, la cittá. Tutti, dal primo all’ultimo. Ne sarò eternamente grato. Grazie per questo viaggio fantastico senza limiti, vissuto a mille come un cuore solo che ha battuto forte dalla Capitale fino ad ogni angolo d’Europa.

Grazie.

…e sempre forza Roma“.