Attacco o difesa: il dilemma De Rossi per provare a batter l’amico De Zerbi

AS ROMA NEWS – Meno uno a Roma-Brighton, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League che si giocherà allo Stadio Olimpico. Mister De Rossi da ieri ha cominciato a lavorare sulla formazione che schiererà domani sera, ore 18:45, contro gli inglesi.

Il grande dilemma da sciogliere è se l’allenatore deciderà di affrontare l’amico De Zerbi a viso aperto, riproponendo il 4-3-3 offensivo con Dybala ed El Shaarawy insieme al bomber Lukaku, a 4 gol da Falcao e Aubameyang, migliori marcatori della storia dell’Europa League, oppure se affidarsi a un sistema che garantisca maggiore copertura.

Tutto dipenderà da come la Roma vorrà giocarsela contro una squadra, quella inglese, che tende a giocare all’attacco sempre e comunque, esponendosi spesso e volentieri alle ripartenze avversarie. Il Brighton è spumeggiante e imprevedibile davanti, ma dietro tende a concedere parecchio. Cosa fare dunque? Aspettare gli inglesi anche all’Olimpico, puntando su un 3-5-2 più prudente, oppure provare a sfruttare le debolezze difensive degli avversari puntando sulla qualità del proprio tridente?

In queste ore De Rossi ha mischiato le carte, provando entrambi i sistemi di gioco: la Roma deve essere pronta a cambiare pelle anche a gara in corso, come ha più volte fatto in queste ultime settimane. Col Monza, ad esempio, quando nella ripresa i brianzoli stavano facendo soffrire troppo i suoi, De Rossi ha inserito Smalling per Angelino, tornando a un 3-5-2 che ha reso inoffensive le folate avversarie.

Oggi in conferenza stampa difficilmente l’allenatore giallorosso concederà vantaggi a De Zerbi rivelando come vorrà giocarsela la Roma. Il rebus molto probabilmente verrà sciolto solo in prossimità dell’inizio del match. Non è da escludere nemmeno che i giallorossi giochino all’Olimpico con un sistema di gioco per cercare di acquisire un vantaggio in vista del ritorno, e poi affrontare la gara del Falmer Stadium con un modulo più conservativo. Per De Rossi battere l’amico “geniale” De Zerbi sarebbe di fondamentale importanza per compiere un altro passo verso quel rinnovo che si sta giocando partita dopo partita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

