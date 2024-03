Effetto Mou? No, effetto Roma: col Brighton 50° sold-out dei Friedkin

NOTIZIE AS ROMA – Ennesimo sold-out all’Olimpico. Il 50esimo, da quando Dan Friedkin è il presidente del club capitolino. Roma-Brighton dunque avrà una cornice di pubblico splendida, con lo spettacolo che non mancherà sia sugli spalti che sul campo.

Domani, infatti, saranno oltre 64mila gli spettatori che assisteranno alla sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League, facendo registrare l’ennesimo tutto esaurito alla biglietteria di Trigoria.

Una dimostrazione d’amore che sancisce come quello che molti avevano identificato come “effetto Mourinho” sia in realtà l’effetto Roma, rimasto saldamente intatto anche dopo l’esonero dello Special One, a cui va comunque riconosciuto il merito di aver restituito entusiasmo alla piazza.

De Rossi poi è stato in grado di proseguire quell’onda lunga a suon di bel gioco e risultati, un connubio che non ha di certo allontanato i tifosi dall’Olimpico, sempre colmo d’amore per i colori giallorossi.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!