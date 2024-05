Attacco pesante Lukaku-Abraham o Baldanzi con Dybala: De Rossi prepara una mossa a sorpresa

NOTIZIE AS ROMA – Per sorprendere il Bayer Leverkusen e provare a metterlo in difficoltà, Daniele De Rossi sta pensando a qualche novità tattica da servire stasera alla BayArena.

I giornali oggi in edicola si dividono sulla possibile mossa a sorpresa sui cui l’allenatore sta riflettendo in queste ultime ore. Secondo la maggior parte dei quotidiani, la novità potrebbe essere rappresentata dall’attacco pesante, con Lukaku e Abraham insieme in campo dal primo minuto per provare a sfruttare le palle alte.

A quel punto De Rossi tornerebbe a schierarsi con una difesa a tre come successo nella gara di andata: Spinazzola però farebbe il braccetto di sinistra, con El Shaarawy pronto a giocare a tutta fascia.

Di diverso avviso Il Tempo, che punta sulla conferma del 4-3-3 con Dybala come unico rebus da sciogliere: per il resto De Rossi dovrebbe puntare sui titolarissimi. Per Leggo invece la sorpresa potrebbe essere Baldanzi in campo dal primo minuto, e non al posto della Joya, ma di Stephan El Shaarawy.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Lukaku.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Lukaku.

IL TEMPO – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy; Lukaku.

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Lukaku.

CORRIERE DELLA SERA – Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Lukaku.

TUTTOSPORT – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

