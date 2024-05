Mission impossible

AS ROMA NEWS – Un miracolo. Senza troppi giri di parole, è questo quello che serve stasera alla Roma per riuscire ad arrivare in finale di Europa League per il secondo anno consecutivo. Il risultato dell’andata è pesantissimo, e per riuscire nell’impresa i giallorossi dovranno non solo vincere alla BayArena, ma farlo con tre gol di scarto.

All’andata la squadra di De Rossi ha regalato ai tedeschi il 2 a 0, con lo sciagurato errore di Karsdorp a metà primo tempo e quello di Abraham nel finale a pesare tantissimo nell’economia del doppio scontro con i campioni di Germania. Stasera i giallorossi non solo dovranno essere perfetti, ma avranno bisogno dell’aiuto della buona sorte, e della prima giornata storta del Bayer, fino a oggi una macchina da guerra senza difetti di fabbrica.

La squadra di Xabi Alonso ha dominato la Bundesliga, rifilando gol e prestazioni sontuose anche ad avversari blasonati come il Borussia Dortmund, fresco finalista di Champions League, e il Bayern Monaco, i cui sogni di gloria sono stati spezzati ieri nel recupero da Joselu. Il Leverkusen è una squadra che gioca bene e crea tantissimo, che è in totale fiducia ed è assistita ancora da una condizione fisica invidiabile.

La Roma invece sta pagando dazio a una serie di partite ravvicinate, tutte decisive e complicate. La squadra è reduce da una serie di risultati deludenti e domenica sarà costretta ad andare a vincere sul campo dell’Atalanta (anche lei in corsa per la finalissima di Dublino). Il rischio di arrivare a fine stagione con le mani vuote comincia a diventare molto alto.

Ma nonostante le difficoltà evidenti, Pellegrini e compagni sono volati in Germania convinti di potercela fare. Di essere in grado di regalare ai tifosi un’altra rimonta storica, come successe qualche anno fa in quel Roma-Barcellona finita sugli annali del calcio. Stavolta, per tutta una serie di motivi, sarà anche più complicato di quel 10 aprile del 2018. De Rossi, che quella magica serata era in campo (segnò anche il rigore del raddoppio giallorosso), pensa davvero di avere ancora qualche fiche da giocare.

Ecco perchè stasera punterà sulla formazione migliore possibile, senza fare (almeno inizialmente) troppi calcoli in vista della sfida di Bergamo. Scelta comprensibile: nonostante l’altissimo coefficiente di difficoltà, la Roma si sta giocando l’accesso a una finale europea. Che potrebbe anche significare (in caso di finale tutta italiana) la quasi certa qualificazione alla prossima Champions League. Tutti motivi più che validi per provare a regalarsi una serata di gloria.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!