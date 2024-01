Azmoun, accordo tra la Roma e l’Iran: partirà per la Coppa d’Asia solo dopo il 10 gennaio

AS ROMA NEWS – La Roma e la federazione iraniana hanno raggiunto un accordo_ Sardar Azmoun non raggiungerà la nazionale per la Coppa d’Asia in Qatar prima dell’11 gennaio.

Il che vuol dire che sarà regolarmente a disposizione domani per l’ottavo di Coppa Italia contro la Cremonese, domenica per la sfida di campionato contro l’Atalanta e il 10 gennaio per l’eventuale derby, sempre di Coppa Italia.

Una buona notizia per Mourinho, che dovrà comunque fare a meno dell’attaccante per le successive partite, dalla metà di gennaio fino forse all’inizio di febbraio: la coppa d’Asia comincerà il 12 di questo mese e terminerà il 12 di quello successivo.

Fonte: Corrieredellosport.it