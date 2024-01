Roma a caccia del pass per il derby

AS ROMA NEWS – La Roma sfida la Cremonese a un anno dalla figuraccia rimediata sempre nell’ottavo di finale contro i lombardi, quando la squadra di Mou venne eliminata dalla rete di Dessers e l’autogol di Celik dopo una delle prestazioni peggiori di quella stagione.

Oggi i giallorossi hanno la chance di riscattare parzialmente quella brutta pagina di calcio e strappare il pass per i quarti di finale della Coppa Italia che varrebbe il terzo derby stagionale contro la Lazio, da giocare tra una settimana esatta all’Olimpico, a cavallo tra gli scontri diretti contro Atalanta e Milan di campionato.

Gli impegni ravvicinati tornerebbero a farsi parecchi, e per questo stasera Mourinho opterà per una formazione completamente riveduta e corretta: riposeranno Mancini, Kristensen, Zalewski, Dybala e forse anche Lukaku. Tanto turn-over, obbligato in difesa dove la coperta resta (colpevolmente) cortissima, ma sufficiente per battere una Cremonese che attualmente occupa il sesto posto del campionato cadetto.

La Coppa Italia va onorata, ma l’obiettivo principale resta il campionato e la corsa a ostacoli verso il quarto posto che domenica sera vivrà un ennesimo momento fondamentale, quando all’Olimpico arriverà l’Atalanta di Gasperini, tornata sopra i giallorossi di un punto. Vincere contro i bergamaschi sarà importantissimo, considerato che la Roma la domenica successiva sarà di scena a San Siro per affrontare il Milan.

Ecco perchè l’imperativo stasera sarà quello di eliminare la Cremonese senza sprecare troppe energie fisiche e mentali preziose o dover ricorrere all’impiego di calciatori che hanno bisogno di riposare in vista dello scontro diretto in programma tra quattro giorni all’Olimpico.

