Caccia al difensore, ora Pinto prova a inserirsi in extremis su Huijsen

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tiago Pinto sta provando a inserirsi in extremis nella trattativa tra Juventus e Frosinone per il difensore olandese classe 2005 Dean Huijsen. Ma forse la mossa del gm arriva troppo tardi.

A raccontare l’indiscrezione di mercato è l’edizione odierna de Il Tempo (L. Pes), che rivela come il general manager dei giallorossi stia tentando di sfruttare un momento di incertezza dei ciociari nell’affare che dovrebbe portare il diciottenne alla corte di Di Francesco.

Il tentativo di sorpasso al fotofinish però sembra tardivo: l’accordo per il trasferimento con il Frosinone dovrebbe andare a buon fine nelle prossime ore a meno di clamorosi ribaltoni. La Juventus difficilmente cambierà idea, preferendo lasciar andare il proprio gioiellino al club che sta valorizzando già tanti altri ragazzi di proprietà bianconera, da Barrenechea a Souè.

Persistono, perciò, le difficoltà per arrivare al fatidico difensore che a Mourinho servirebbe come il pane. Se Pinto non dovesse completare alcuna uscita in giallorosso potrebbe arrivare solamente un Under 21.

Fonte: Il Tempo