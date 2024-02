Azmoun, lo spendido gol in rovesciata non basta: l’Iran perde con il Qatar ed è fuori dalla coppa d’Asia (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Finisce in semifinale l’avventura dell’Iran e di Azmoun in coppa d’Asia, battuto in semifinale dal Qatar.

L’attaccante giallorosso è subito protagonista con uno splendido gol in rovesciata dopo appena quattro minuti di partita. Il Qatar però non molla e torna in partita grazie al gol di Abulsallam, poi è Afif a firmare la rete del sorpasso.

Nella ripresa pareggio degli iraniani con Jahanbakhsh poi però gol partita di Ali per il 3 a 2 qatariota.

Roma’s Sardar Azmoun with a SENSATIONAL finish for Iran! Improvisation of the highest order. 🤩 pic.twitter.com/E7aqiC0k9q — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 7, 2024

L’Iran saluta la coppa d’Asia, Azmoun torna dalla Roma e da De Rossi.

Giallorossi.net – T. De Cortis