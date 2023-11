Azmoun scatenato con l’Iran: doppietta nel giro di tre minuti (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Altra giornata di grazia per Sardar Azmoun con la maglia della nazionale iraniana, impegnata oggi nel match contro Hong Kong valido per la qualificazione ai prossimi mondiali.

L’attaccante giallorosso è andato a segno con una doppietta nel giro di tre minuti, tra il 12esimo e il 15esimo minuto di gioco del primo tempo, sempre con due conclusioni sinistro. Qui sotto il video del primo dei due gol.

La partita si è conclusa con il punteggio di quattro a zero, la terza rete è stata realizzata da Taremi (assist del giallorosso) e la quarta da Rezaeian, con l’Iran che conquista così i primi tre punti nel girone. Azmoun è rimasto in campo per 91 minuti, sostituito nel recupero del match.

Giallorossi.net – G. Pinoli