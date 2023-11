ULTIME DA TRIGORIA – Ok Pellegrini, ancora out Smalling (VIDEO)

NOTIZIE ROMA CALCIO – Altra giornata di lavoro per la Roma, che questa mattina di giovedì 16 novembre si è ritrovata a Trigoria per continuare la preparazione in vista del match contro l’Udinese.

Non ci sono particolari novità rispetto a ieri: ok Lorenzo Pellegrini, in gruppo anche Spinazzola e Renato Sanches. Assente invece Gianluca Mancini, convocato in extremis da Spalletti vista l’indisponibilità improvvisa di Bastoni, che ha lasciato il ritiro azzurro.

Il difensore si aggiunge a una lunga sfilza di calciatori chiamati dalle rispettive nazionali. Per questo Mourinho ha aggregato in prima squadra diversi giovani della Primavera. Ancora out Chris Smalling, il cui rientro in gruppo resta un mistero.

La Roma si ritroverà domani in mattinata per proseguire la preparazione in vista della ripresa del campionato, ma potrà contare sul gruppo al completo solo metà della prossima settimana.

Giallorossi.net – A. F.