Azmoun si ferma sul più bello: esce dal campo zoppicando, si teme una lesione al polpaccio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Questa non ci voleva proprio. Sardar Azmoun si fa di nuovo male, proprio ora che l’attaccante iraniano stava cominciando a tornare in forma e a dimostrare di poter essere molto utile alla Roma.

Succede tutto nel finale convulso della partita contro il Monza: il centravanti, schierato da Mourinho a mezz’ora dalla fine al posto di Belotti, entra in campo determinato ad aiutare la squadra a rompere le resistenze dei brianzoli. E per poco non riesce a segnare: imbeccato da Lukaku in area, l’iraniano calcia di prima intenzione col destro colpendo il legno interno alla sinistra di Di Gregorio.

Il gol di El Shaarawy fa poi esplodere l’Olimpico, e tra la pazza gioia per i tre punti e il finale convulso del match (l’espulsione di Mourinho e le lacrime del Faraone) in pochi si accorgono che Azmoun si era fatto di nuovo male al polpaccio. Non quello che lo aveva fermato mesi fa, ai tempi del Bayer Leverkusen, e che lo aveva fatto arrivare a Trigoria ancora acciaccato.

Stavolta si tratta dell’altra gamba, dell’altro polpaccio, ma la preoccupazione è la stessa. Perchè l’attaccante è uscito dal campo zoppicando: si teme una lesione a un muscolo molto delicato per un giocatore di calcio. Nel caso questa diagnosi venisse confermata, Mourinho rivedrebbe Azmoun soltanto dopo la sosta di novembre.

Questo significherebbe non avere a disposizione un altro attaccante, oltre a Dybala, per questo ciclo fondamentale di partite. Una pessima notizia per la Roma e per il calciatore stesso, che solo ora aveva ricominciato a far vedere di che pasta era fatto.

Fonte: Corriere dello Sport