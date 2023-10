Una Roma all’ultimo grido

AS ROMA NEWS – Il gol di El Shaarawy al minuto novanta dei tempi regolamentari è il finale perfetto di una partita non bellissima, che la Roma ha provato a vincere nonostante i suoi limiti (pesano ancora le assenze) e che ha perfino rischiato di perdere con un Monza ridotto in dieci nel finale di primo tempo.

La rete del Faraone fa gioire l’Olimpico, che anche ieri ha dovuto assistere all’ennesimo festival di pali (altri due legni colpiti a incrementare il record tutt’alto che invidiabile dei giallorossi) e di occasioni sprecate. Ma i brianzoli allenati da Palladino hanno giocato una partita di livello, addirittura migliore per qualità nella ripresa, quando la squadra era rimasta in dieci per l’espulsione, severa ma giusta, di D’Ambrosio da parte di Ayroldi.

Il primo tempo soporifero si ravviva nei minuti finali, con l’occasione di Aouar, il rosso al difensore del Monza e il miracolo di Di Gregorio su Belotti. La ripresa si preannuncia un monologo giallorosso e invece la Roma rientrata in campo dopo l’intervallo fatica a rendersi pericolosa, non riuscendo a sfruttare al meglio la superiorità numerica.

Anzi, sono proprio gli ospiti a creare le occasioni migliori in ripartenza con il subentrato Birindelli, di gran lunga migliore del compagno di reparto Pereira: Rui Patricio ci mette una pezza. La Roma si scuote e prima del finale coglie due pali, il primo con Lukaku e il secondo, ancora più clamoroso, con Azmoun, subentrato (bene) a Belotti nel corso della ripresa.

Poco prima del novantesimo, quando la partita sembrava poter finire in ogni modo, i giallorossi trovano la giocata che regala i tre punti, e che coinvolge praticamente tutti i subentrati: cross di Zalewski, sponda di Kristensen, tiro respinto di Azmoun e conclusione vincente di El Shaarawy a far urlare di gioia l’Olimpico.

Vince la squadra che ha voluto con più forza i tre punti. Il Monza merita i complimenti, ma la Roma non ha rubato nulla con l’uno a zero finale che riporta i giallorossi in una posizione di classifica decisamente più interessante, momentaneamente a tre punti dalla zona Champions. E con mezza squadra titolare ancora in infermeria.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini