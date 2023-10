La tensione con Palladino, l’esultanza al gol e i gesti di scherno: Mourinho torna guerriero

AS ROMA NEWS – E’ stato il Roma-Monza che non ti aspetti, vibrante in campo e fuori, con i due allenatori che si sono affrontati a colpi di mosse tattiche, sostituzioni, parole e gesti di scherno. Questi ultimi sono valsi a Mourinho un cartellino rosso che gli costerà la presenza a San Siro domenica prossima.

“Ho fatto il gesto di stare zitto e di piangere“, ammetterà lo Special One a fine partita ai microfoni dei giornalisti, “ma non ho detto nessuna parola offensiva. Poi se l’arbitro pensa che sia da rosso non c’è problema. L’anno scorso gente senza esperienza ha avuto parole brutte nei nostro confronti. Oggi l’unica panchina che ha fatto uno show e ha messo pressione all’arbitro è stata loro“.

In campo la partita ha vissuto di momenti: inizio soporifero, poi l’episodio che ha cambiato il match, e cioè l’espulsione di D’Ambrosio che ha lasciato in dieci gli ospiti, fino a un finale apertissimo e carico di tensioni. La Roma, prima del gol della liberazione, ha però faticato a trovare la strada della porta, per questo Mourinho ha pensato di cambiare identità alla squadra inserendo El Shaarawy e Azmoun, mosse che alla fine si sono rivelate decisive: “Con Belotti e Lukaku giocavano troppo centralmente, con Stephan e Sardar ho aperto di più il gioco della squadra”.

Al gol del Faraone, Mou non è riuscito a trattenersi: l’allenatore giallorosso si è inginocchiato, per poi esultare con il classico gesto del pugno. Quindi il recupero interminabile, durato quasi un tempo supplementare, con i palloni che spariscono dal campo, le scintille tra le panchine e i gesti di scherno di Mourinho che gli valgono il cartellino rosso. Lo Special One combattivo in campo e a parole è tornato.

