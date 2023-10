“ON AIR!” – FOCOLARI: “Da Mou gesti da bambino viziato”, PIACENTINI: “Sua espulsione scandalosa”, CORSI: “ElSha? Non vorrei mai vedere giocatori che piangono”, ROSSI: “Palladino bravo quanto antipatico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Roma-Monza era un test ostico, la squadra di Palladino gioca bene a calcio ed era importante vincere. Purtroppo la Roma continua a non avere la squadra al completo, le assenze di Smalling, Pellegrini e Dybala sono pesanti e Mourinho continua a sottolinearlo sempre. Però le alternative ce le hai, ieri sei passato a 4 e Cristante spostato in avanti diventa un altro calciatore. Ieri mi è piaciuto tanto l’ingresso di Azmoun. Le sue condizioni? Fastidio al polpaccio, penso che però sia solo un affaticamento, non credo che sia vada oltre. Sarebbe stato buono averlo anche in Europa, difficile vederlo a San Siro…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “I due test contro Inter e Lazio ci diranno quanto è forte la Roma. Cristante? A me dà più sicurezza in difesa rispetto a Llorente. Azmoun? Il polpaccio a cui si è fatto male è l’altro, e questa è una specifica importante che ci fa stare un po’ più tranquilli…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il centrocampo della Roma non esiste. Mourinho cercava un mediano dal primo anno, e non c’è stato niente da fare. Ora non ha manco più Pellegrini. Anzi che ieri sei riuscito a vincere… Il Monza è una squadra quadrata, ma niente di che. Nel secondo tempo Mou ha pensato quello che pensavamo tutti: pareggiare contro il Monza in dieci era come perdere. E allora si è inventato qualcosa, e la partita l’hai vinta. El Shaarawy che piange? Avrei preferito che andasse davanti ai microfoni a dire: “Il gol lo dedico a quel cornuto…“. Io non vorrei mai vedere giocatori che piangono, vorrei che si incazzassero… Elsha è strano, secondo me non è da Roma, si perde ma alla fine segna…in questo momento ci deve stare, è un dodicesimo non di lusso ma quasi…”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma ha vinto, punto. Senza se e senza ma. La partita sapevamo che sarebbe stata complicata, il Monza è una bella squadra. Di Gregorio? Secondo me è più fortunato che bravo, quella parata di piede è puro istinto. Colpani è un altro bravo, Vignato idem. Palladino? Secondo me rientra nella categoria dei De Zerbi, è antipatico quanto bravo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’espulsione di Mourinho è stata scandalosa, specie se rapportata alla non espulsione di Allegri ieri sera o di Pioli durante Roma-Milan…Quindi il gesto che fa Pioli alla panchina della Roma va bene e quello di Mourinho alla panchina, vergognosa, del Monza no…Palladino è un altro che ci vuole insegnare come si vive, ma non è che basta mettersi i pantaloni eleganti e la camicia per diventare Guardiola…cominciasse a mangiarsi qualche pagnotta… Per tutta la partita si sono comportati da cafoni… Se Mourinho si sia fatto cacciare apposta, io questo non lo so. Sulla partita, brutta Roma. Il Monza è una squadra che gioca bene, ma la Roma non ha rubato niente e il gol poteva farlo già 11 contro 11. E poi se la Roma non colpisce almeno due pali a partita non si può giocare a pallone…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “I risultati delle altre partite non sono andate bene per niente, non c’è stato un risultato utile per noi. Ieri sera tifavo per il pareggio, e invece la Juve si è presa i tre punti… Sono stato contento per Rui Patricio e per Azmoun, ma un merito stragrande va a Mourinho per i cambi: se ci fate caso, tutti i calciatori entrati in campo sono entrati nell’azione del gol. Diverso il discorso sul rosso: sei ti fai espellere in quel modo è perchè non vuoi andare a Milano, o perchè non sei intelligente…Ma tu stai vincendo, ma fatti i cavoli tuoi, e invece te la vai a cercare…Avere l’allenatore a bordocampo è diverso che non avercelo, e per me ci ha fatto un piccolo danno…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Sul gioco delle figurine oggi la Roma è una delle più forti. La Roma di ieri sulla carta era superiore al Milan e alla Juventus. E poi l’allenatore che ha, con quello ingaggio, deve essere un valore aggiunto. Il Monza ha il monte ingaggi che è un decimo di quello della Roma. Non è che possiamo sempre prendercela con gli arbitri, con gli infortunati, con gli impegni delle nazionali…Il primo tempo della partita di ieri è stato noioso. Avendo un Lukaku in squadra vorrei vedere qualche suo tiro in porta, possibile che nel primo tempo non gli sia arrivato neanche un pallone? Poi la partita l’hai vinta meritatamente, ma penso che si possa dire che il primo tempo sia stato brutto…”

Stefano Carina (Radio Radio): “E’ vero che la Roma ha rischiato, ma ieri Rui Patricio fa solo una parata vera. La squadra ha avuto difficoltà perché quando deve imporre il proprio gioco fa fatica. Il paradosso è che il Monza è stato più pericoloso in dieci contro undici. Ma la Roma è questa: spesso ci fossilizziamo sul gioco, ma dopo 3 anni l’analisi deve essere diversa. Mourinho è un allenatore che bada al sodo: partita brutta, ma la Roma ha creato 5 occasioni nitide da gol., che sono tante. Quarta vittoria consecutiva, ora ti giochi tanto sia in Europa League che poi contro l’Inter…L’espulsione? Non è bello che su tre partite su quattro a San Siro lui non sia presente in panchina…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Roma-Monza? Partita molto simile a quella di Milan-Juventus: match che cambia quando c’è la superiorità numerica, perché le occasioni la Roma le ha create, ma in undici contro dieci. Primo tempo brutto, ma vale l’articolo quinto: ha ragione chi ha vinto. E la vittoria è meritata, se leviamo la superiorità numerica. In parità numerica non so come sarebbe finita… Mourinho? Molti dicono che è così…i suoi sono gesti da maleducato, da ragazzino viziato…Dal punto di vista umano non è una bella cosa. Tu hai appena fatto gol all’avversario, e gli fai quei gesti lì? Se dall’altra parte trovi uno fumantino, finisce a cazzotti in faccia…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io tutte queste occasioni per la Roma ieri non le ho viste…Per me la Roma ha giocato male. Mourinho ha detto che il Monza non meritava di perdere, e io sono d’accordo con lui. Il Monza è andato via in contropiede e ha rischiato due o tre volte di andare in gol, sono state occasioni vere. Io non ho visto una Roma che ha schiacciato il Monza creando un’occasione dietro l’altra. Il Monza non è andata mai in affanno, se non negli ultimissimi minuti. A me la Roma non è piaciuta per niente, ha giocato una partita brutta… Mourinho? E’ questo, è diventato Mourinho anche perchè le sue vittorie sono arrivate creando un clima particolare intorno alle squadre. Con l’Inter a ogni partita era una battaglia. E’ sempre stato così e mi stupirei se avesse un comportamento differente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “E’ stata una partita difficile, il piano gara dei giocatori della Roma è veramente limitato: hai Paredes, Cristante, Aouar che hanno una certa velocità, non hai il cambio di passo… Spinazzola è l’unico che ha saltato l’uomo. El Shaarawy è il miglior dodici possibile, perché quando parte titolare si spegne, ma quando subentra è l’unico che ti dà imprevedibilità. Senza giocatori di questo tipo, tu vai in grande difficoltà contro squadre che si chiudono…”

Redazione Giallorossi.net