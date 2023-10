Calciomercato Roma, Insigne vuole tornare in Italia: a gennaio possibile derby tra giallorossi e Lazio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’avventura americana di Lorenzo Insigne con la maglia del Toronto potrebbe essere già finita, con il calciatore che ora punta a rientrare in Italia.

La stagione scorsa dell’ex attaccante del Napoli non è stata esaltante: per lui 4 gol e 4 assist in 20 partite, con la squadra che non ha centrato nemmeno l’obiettivo dei play-off.

Ora Insigne, 32 anni, vorrebbe tornare a giocare in Serie A e riconquistarsi un posto in Nazionale. Stando a quanto riferisce il sito Calciomercato.com, a gennaio potrebbe profilarsi un derby tra Roma e Lazio.

Sarri lo allenerebbe volentieri anche in biancoceleste, ma il calciatore dovrebbe accettare un cospicuo taglio dell’ingaggio (a Toronto guadagna 7,5 milioni l’anno). Anche a Trigoria sarebbero interessati a rilanciarlo, ma solo in prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Calciomercato.com