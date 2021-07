Azmoun subito in gol. Pinto offre uno tra Pedro, Olsen e Nzonzi per averlo (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Sardar Azmoun è andato subito in gol alla prima giornata del campionato russo (GUARDA IL VIDEO DEL GOL) con un facile tap in dopo che la palla si era stampata sul palo in seguito alla conclusione rasoterra di un compagno di squadra.

L’attaccante iraniano sembra essere un rapinatore dell’area di rigore, ma è anche un uomo squadra di quelli che partecipano molto alla manovra della squadra e che piacciono a Mourinho. Stando a quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, proprio lo Special One lo ha segnalato alla Roma.

Pinto ha chiesto informazioni, venendo a sapere che lo Zenit ha già rifiutato una proposta di 18 milioni messi sul tavolo dal Bayer Leverkusen. Per questo il gm portoghese, rivela l’edizione odierna de Il Romanista, sta pensando di inserire delle contropartite: sul piatto della bilancia uno tra Robin Olsen, Pedro e Steven Nzonzi.