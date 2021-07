Roma, ad agosto si apre la caccia all’attaccante

AS ROMA NEWS – Con l’arrivo di Matias Vina, in viaggio per l’Europa con atterraggio nella Capitale previsto nella giornata di oggi, la Roma si regala il secondo tassello da mettere subito a disposizione di Mourinho, e cioè quel terzino sinistro reso necessario dopo il grave infortunio di Spinazzola (anche se il calciatore si dice convinto di poter recuperare addirittura per novembre).

La prossima settimana invece sarà quella decisiva per l’arrivo di Granit Xhaka: Mourinho è stato chiaro, vuole avere l’ossatura di base della sua Roma dal ritiro in Portogallo (la squadra partirà domani, direzione Algarve, dopo l’amichevole di questa sera contro il Debrecen). L’Arsenal è un osso durissimo, proprio come lo United lo fu con Smalling: la richiesta resta ferma sui 20 milioni.

Tiago Pinto sta cercando di abbassare il prezzo, e non è un caso che ieri sono circolati nomi di possibili alternative a Xhaka (come Maksimovic del Getafe), ma la sensazione è che alla fine sarà la Roma a dover accontentare le richieste dei Gunners per fare felice il proprio allenatore.

E ad agosto potrebbero esserci diverse sorprese sul mercato, sia in entrata che in uscita, e dovrebbero riguardare soprattutto l’attacco. La Roma vorrebbe regalarsi un colpo sull’esterno (Luis Diaz del Porto è uno dei nomi più caldi, mentre su Kostic invece sembra esserci ora anche l’Inter), ma è il centravanti il tema da risolvere.

Oggi sui quotidiani si riparla di Azmoun, ma sull’iraniano è in netto vantaggio il Bayer Leverkusen, e anche dell’ucraino Yaremchuck del Gent. Nomi che per il momento sembrano più semplici rumors che reali obiettivi della Roma. Quello che resta invece un’ipotesi da tenere in considerazione è quella legata al possibile arrivo di Mauro Icardi: il giocatore vorrebbe tornare in Italia, la Roma è una delle destinazioni preferite dall’argentino, bisogna capire cosa ne pensano a Trigoria.

Mourinho vorrebbe tenere Dzeko e aggiungere un altro calciatore giovane e di grande prospettiva: Dusan Vlahovic sarebbe il sogno, ma la Fiorentina ha deciso di non venderlo. Alexander Isak della Real Sociedad e Saša Kalajdžić dello Stoccarda obiettivi mai del tutto usciti dai radar. Ma se alla fine Dzeko dovesse partire (al momento ipotesi meno probabile), la rivoluzione in attacco sarebbe una certezza.

Giallorossi.net – A. Fiorini