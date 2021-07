Roma all’assalto di Lenglet: offerti 15 milioni, il Barça ne chiede 25

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma ci prova per Clément Lenglet. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, i giallorossi avrebbero puntato gli occhi sul difensore del Barcellona.

Lenglet, 26 anni, è un difensore centrale mancino forte fisicamente e abile nel gioco aereo. La Roma, scrive il giornale iberico, ha già avanzato una prima offerta di 15 milioni per il centrale del Barça, dato che gli spagnoli lo considerano cedibile.

I blaugrana però, dopo aver ricevuto un secco no al tentato scambio con Lorenzo Pellegrini, vogliono non meno di 25 milioni per lasciar partire il proprio centrale. Sul difensore c’è anche l’interesse di alcuni club in Premier League, come Everton e West Ham.

I giallorossi sono a caccia di un difensore di piede mancino col quale completare il reparto dei centrali: uno tra Ibanez, Kumbulla e Smalling però dovrebbe essere sacrificato sul mercato. Mancini invece è intoccabile per Mourinho.

Fonte: Sport