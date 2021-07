Roma-Debreceni, le probabili formazioni e dove vederla in TV

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ Rui Patricio l’unica novità di formazione che vedremo oggi nella Roma, impegnata contro gli ungheresi del Debrecen nella quarta amichevole stagionale che si giocherà al Benito Stirpe di Frosinone.

Mourinho spera di vedere passi in avanti nei meccanismi di gioco della squadra: il portoghese chiede più intensità e una maggiore velocità nell’arrivare con il pallone verso la porta avversaria.

In difesa rivedremo Mancini dal primo minuto, probabilmente accanto a Smalling. A centrocampo possibile conferma per Bove, con l’altro giovane Darboe che dovrebbe essere recuperato per la partita di stasera. In attacco Zaniolo e Pellegrini partiranno titolari, con Dzeko confermato attaccante di riferimento. Gli unici indisponibili in casa giallorossa dovrebbero essere Riccardo Calafiori e Jordan Veretout.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 19, la gara sarà trasmessa in televisione da Sky (Sky Sport Uno, canale 201, che su Sky Sport Calcio al canale 202), ma sarà visibile anche su Roma TV+ dal sito ufficiale del club giallorosso tramite connessione internet.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini, Tripi; Bove, Villar; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Feratovic, Diawara, Darboe, El Shaarawy, Zalewski, Ciervo, Perez, Mayoral.

All.: José Mourinho.

Debreceni (4-2-3-1): Kosicky; Bévárdi, Deslandes, Baráth, Ferenczi; Varga, Dzsudzsák; Bódi, Ugrai, Sós; Szécsi.

A disp.: Gróf,Kusnyír, Nikolic, Poór, Korhut, Bényei, Babunski, Pintér, Bárány, Gyönyörű, Tischler.

All.: Szabolcs-Gábor.

Giallorossi.net – G. Pinoli