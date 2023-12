Azmoun vuole la prima da titolare. Il rimpianto di Mou: “Classe straordinaria, se ci fossimo incontrati prima…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ l’uomo della panchina. Sardar Azmoun fa la differenza subentrando in campo a partita in corso, ma ora spera di avere presto l’occasione di giocare titolare.

L’attaccante iraniano, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen, sta convincendo un po’ tutti, anche i tifosi romanisti che hanno dimostrato di apprezzarne qualità sia umane che calcistiche.

Anche Josè Mourinho sembra avere per lui una predilezione particolare. Quando parla di Sardar, gli brillano gli occhi: “È un peccato che questo ragazzo sia finito sotto le mie mani a 28 anni”.

“Se ci fossimo incontrati prima avrebbe fatto un salto di qualità sul piano tattico sfruttando al massimo la sua classe straordinaria”. Josè infatti lo avrebbe voluto alla Roma già nel 2021, ma lo Zenit chiedeva 25 milioni per liberarlo. E Tiago Pinto ripiegò su Shomurodov, con differenze di livello evidenti.

