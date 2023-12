Friedkin ancora al fianco di Mourinho: così il rinnovo torna probabile

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra Mourinho e i Friedkin sembra essere tornato di nuovo il sereno. Sempre che ci sia mai stata aria di burrasca. I giornali, dopo le parole del tecnico giallorosso al termine di Sassuolo-Roma, sono tornati tutti possibilisti sulla permanenza di Mou sulla panchina giallorossa al termine di questa stagione.

Già, perchè se fino a qualche settimana fa la stragrande maggioranza dei quotidiani parlava di un divorzio inevitabile, con i texani ormai decisi a non rinnovare il contratto del tecnico portoghese, ora le cose sembrano essere improvvisamente cambiate.

Come al solito tutto dipende (e dipenderà) dai risultati: quando si perde, l’aria diventa pesante e si ragiona in negativo, quando si vince e la classifica assume ben altri contorni, gli scenari cambiano repentinamente. Le parole di Mourinho, che ha sentitamente ringraziato la proprietà per avergli dato quella “stabilità emozionale” alla vigilia della partita del Mapei Stadium, sono suonate come un riavvicinamento tra le parti. Che però, nella realtà del lavoro quotidiano a Trigoria, non sono mai state distanti.

Per sapere se poi ci sarà o meno un nuovo matrimonio tra lo Special One e la Roma, bisognerà attendere probabilmente i primi mesi del 2024, o anche di più. “I Friedkin vogliono aspettare di capire se la squadra sarà in lotta per entrare in Champions“, continuano a scrivere i giornali. La realtà? Nessuno sa quello che hanno in testa i proprietari. Abituati a non far trapelare nessuno spiffero delle loro decisioni, che spesso arrivano prendendo tutti di sorpresa. E anche stavolta sarà così.

Giallorossi.net – G. Pinoli