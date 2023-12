Roma alla prova delle big

AS ROMA NEWS – Si parte piano, poi l’impennata. Ma da domenica prossima fino a metà gennaio la Roma affronterà in campionato solo e soltanto squadre di alta classifica.

Il tour de force comincerà il 10 dicembre, giorno di Roma-Fiorentina, gara che i giallorossi giocheranno con il fattore Olimpico dalla propria parte e dovranno cercare di sfruttare questo vantaggio per mettere altri punti preziosi in cascina. La settimana successiva i ragazzi di Mou saranno di scena a Bologna, rivelazione di questo campionato: la squadra di Motta si trova in lotta per un posto in Europa, attualmente al settimo posto in classifica a soli due punti dai giallorossi.

Poi sarà il turno del Napoli, ospite in casa dei giallorossi: un vero e proprio spareggio Champions, visto che i partenopei al momento dividono la quarta posizione proprio con i capitolini. Prima di capodanno la Roma dirà addio al 2023 affrontando la Juventus allo Stadium, un match proibitivo non tanto per la differenza tra le due rose quanto per il ritmo che i bianconeri stanno tenendo in stagione che la sta portando a essere l’unica squadra in grado di tenere testa all’Inter.

Il tour de force proseguirà anche con l’anno nuovo: il 7 gennaio la Roma affronterà l’Atalanta di Gasperini, quindi il 14 il ciclo terribile si concluderà con la sfida al Milan da giocare a San Siro. Sei partite contro le prime sei squadre di questo campionato. All’appello mancherà solo l’Inter capolista. Un passaggio chiave per i giallorossi, che avranno come “vantaggio” il fatto di affrontare questo ciclo senza le fatiche delle coppe di mezzo, ad eccezione di Roma-Sheriff (tra Fiorentina e Bologna) e Roma-Cremonese di Coppa Italia (tra Juve e Atalanta). Gare che sulla carta non rappresenteranno impegni proibitivi e che i giallorossi giocheranno in casa, e quindi senza dover affrontare trasferte faticose.

Al termine di questo ciclo le idee su dove potrà davvero arrivare questa Roma saranno più chiare. Mourinho serra i ranghi, e spera nella buona sorte sul fronte infortunati: difficile, per non dire impossibile, pensare di poter contare su Smalling. La speranza è di poter continuare a contare sulla rosa attualmente a disposizione, con un Dybala al top, e con Pellegrini e Renato Sanches di nuovo in gruppo.

Il problema sorgerà tra la fine di dicembre e i primi di gennaio, quando Ndicka lascerà Trigoria per la coppa d’Africa e rimetterà in emergenza la difesa romanista. A quel punto dovrà essere Pinto a metterci una pezza, intervenendo tempestivamente sul mercato con quel rinforzo pronto all’uso che Mourinho spera di poter avere già dall’inizio 2024.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini