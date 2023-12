Caso Marcenaro, Mourinho venerdì in procura. La Roma è sicura: non esistono gli estremi per una squalifica

NOTIZIE AS ROMA – La Roma, dopo che la procura federale le ha notificato l’atto che sancisce la chiusura delle indagini su Josè Mourinho per le dichiarazioni su Marcenaro e Berardi, ora sta valutando le mosse da intraprendere.

Le possibilità sono due: far ascoltare il proprio allenatore da Giuseppe Chinè (come nel caso Serra) oppure inviare una memoria difensiva (come nel caso Chiffi) senza scomodare il proprio mister. Se si verificasse la prima ipotesi, già in settimana (molto probabilmente venerdì prossimo), Mourinho potrebbe andare in Procura.

A Trigoria sono sicuri che non esistano gli estremi per un deferimento e tanto meno per una squalifica, perché nell’espressione ormai famosa della “stabilità emozionale” lo Special One faceva riferimento solo a una delle qualità che a suo parere mancavano a Marcenaro. Ma l’ultima parola spetterà alla Procura, fino a ora mai clemente con l’allenatore portoghese.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo