Baby Paratici, tripletta da copertina: i giornali impazziscono per il nuovo talento della Roma

Doveva essere un semplice test amichevole, un giovedì qualunque di pausa nazionali. Invece l’8-0 della Roma sul Roma City a Trigoria si è trasformato nella mattinata che ha acceso i riflettori su Lorenzo Paratici, classe 2008, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria.

I quotidiani oggi sono unanimi: il sedicenne figlio d’arte (papà Fabio è stato dirigente di Samp, Juve e Tottenham) ha rubato la scena a tutti, da Pellegrini – tornato in campo come mediano – fino a Dybala e Soulé. In appena un’ora di gioco Paratici ha firmato una tripletta perfetta, gol di destro, di sinistro e di testa, colpendo pure un palo e mostrando un istinto da centravanti puro.

“Occhi di ragazzo, testa da grande”, titola Repubblica, sottolineando come il baby giallorosso abbia trasformato un’amichevole di routine in un film a sorpresa. Il Messaggero racconta il curioso siparietto con Gasperini, che scherzando con i suoi collaboratori ha detto: «Dobbiamo trovargli un soprannome. Se lo chiami Pa-ra-ti-ci, è bello che andato». Il Tempo evidenzia invece la chance colta al volo: senza Dovbyk, Ferguson e Arena (tutti via con le nazionali), Gasp ha lanciato il giovane attaccante, che lo scorso anno con la Samp aveva già segnato 17 gol in 39 partite tra Under 17, Under 18 e Primavera.

Persino la Gazzetta dello Sport si lascia andare: “Quanto basta per stropicciarsi gli occhi”, scrive, ricordando come Paratici sia cresciuto con il mito di Cristiano Ronaldo e adesso sogni di giocare accanto a Dybala, che proprio ieri gli ha servito l’assist per il secondo gol.

In attesa di capire se resterà una favola di settembre o l’inizio di una vera storia d’amore con la maglia della Roma, una cosa è certa: Paratici ha già conquistato Trigoria e i giornali lo hanno eletto nuovo protagonista del vivaio giallorosso.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / La Repubblica