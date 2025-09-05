Pellegrini c’è: rivuole la Roma

Quattro mesi dopo l’ultima volta Lorenzo Pellegrini è tornato in campo. A Pisa si era rivisto nella lista dei convocati, mentre ieri è ha giocato nell’amichevole vinta 8-0 contro il Roma City, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.
West Ham, Fiorentina e Milan sono le tre squadre che si sono avvicinate senza mai affondare il colpo. Il mercato turco rimarrà aperto fino al 12 settembre, ma la proposta del Trabzonspor è stata rispedita al mittente. Lorenzo era stato chiaro: ‘no’ ad Arabia e Turchia. La volontà è sempre stata quella di rimanere nei principali campionati europei per provare a convincere Gattuso in questi mesi d’avvicinamento al Mondiale che prima va conquistato dalla Nazionale. Almeno fino a gennaio sarà a disposizione di Gasperini che ha come obiettivo quello di recuperarlo, anche dal punto di vista psicologico.
C’è anche un rapporto da recuperare con la tifoseria che si è man mano sgretolato dopo l’esonero di José Mourinho del gennaio 2024. Pellegrini sogna un nuovo inizio con la maglia della Roma e ha voglia di lasciare un segno positivo in quelli che salvo clamorosi colpi di scena saranno gli ultimi mesi nella Capitale. Il primo nodo da sciogliere per Gasperini è il ruolo di Lorenzo Pellegrini.
Ieri contro il Roma City è stato schierato nei due di centrocampo insieme a Cristante. È rimasto in campo per un’ora e al momento del cambio si è fermato un paio di minuti ad ascoltare le indicazioni del tecnico che anche durante la partita e nel cooling break ha avuto un occhio di riguardo verso l’ormai ex capitano. Pellegrini in mediana può essere una soluzione in caso di emergenza soprattutto perché Gasp non vuole sentir parlare di comfort zone per i giocatori. Ma la sua mattonella preferita è la trequarti di campo, proprio quella zona dove Gasperini per un’estate intera ha chiesto a gran voce un rinforzo. Adesso proverà a ritagliarsi uno spazio sulla sinistra dove la concorrenza è tanta.
Ci sarà tempo per pensare al ruolo, intanto Pellegrini sfrutterà queste settimane di sosta per recuperare il tempo perso causa infortunio. […] E il ritorno in campo è una boccata d’ossigeno. «Mi sento bene», ha scritto sui social. E i primi segnali sono stati positivi, l’assist per Soulé è stato di pregevole fattura e dalla gara col Torino l’asticella si alzerà notevolmente.
Daje capita’!!! 💛❤️
Fabrizio,
come ti viene in mente di incitare Lorenzo Pellegrini?
li vedi i pollici versi? avresti dovuto denigrarlo, che non ce lo sai? lo fa pure Amedeik, il nuovo profeta del blog…
nemmeno a Mourinho hanno riservato tanta acredine… odiatori da tastiera.
kawa, credo non sia una questione da “odiatori da tastiera”, o per lo meno non da chiamarlo “odio”. Io non lo ammiro, per le partite giocate, o per tutte quelle non giocate, per il peso del suo cartellino (molto basso di valore ora) è per il peso del suo salario. Ripeto, non è una questione di odio ma una mera situazione di equilibrio. il giocatore non vale il posto in cui si trova e il trattamento che la Roma riserva per lui.
se vogliamo perdere le partite allora mettiamo pellegrini mediano. ragazzi io lo dico adesso, sono 6 anni che tutti gli allenatori della Roma da Fonseca fino ad adesso hanno provato cristante e pellegrini in mediana. risultato? perdevamo la partita 3 a 0 perché Pellegrini non ti difende. lui é un 3/4ista puro fine al massimo ala propio se vogliamo esagerare ma non é un mediano.
Ora è il turno di Pellegrini. E una volta c’era Florenzi, e poi De Rossi, e poi c’era Spalletti e poi spesso c’era pure Cristiante; l’importante è avere un nemico. Come nei film Western…. Dan e Ryan ovviamente stanno coi cowboy…
Lo riscrivo: questo c ha l’ultima cartuccia pe restà ner pallone che conta. Co Gasperini l’occasione è unica, tutti i professionisti seri che hanno voja de riscatto sanno che Gasp, se seguito ciecamente, te valorizza ar massimo. Inutile fa esempi li sapemo ( koopmeiners retegui e compagnia bella). Pellegrini e er procuratore( che ha fatto scrive l’articolo) lo sanno perfettamente. Potrebbe risorge quest’anno. Altrimenti manco in serie b gioca.
bravo….. così si è tifosi !!! Ci ha dato soddisfazioni e delusioni……ma è ancora qui e magari potrà essere utile……ad odiare si sbaglia sempre e a parlare di sport mai praticati né capiti ancora di più…..vedremo se poi dovesse segnare ancora contro la Lazio……sarebbe un bel saluto.Quanto a quelli che parlano sempre dei soldi che prende…. è solo invidia e ipocrisia….guardiamo avanti ” almeno noi.”….
Chi insulta Pellegrini non è tifoso della Roma. Anzi, devo dire che sentendo i tifosi che vanno allo stadio – e che di solito ignorano quello che Guidone dice – il ragazzo gode di stima e affetto.
Il problema sono gli haters di professione.
Per me il ragazzo dovrebbe fare il trequartista – e Gasp gioca anche con il 3/4/1/2.
Va recuperato. L’allenatore lo stima e ci punta, non è uno scemo.
Spero che possa riprendersi la Roma: se così fosse, sarebbe un valore aggiunto.
la società non ha intenzione di rinnovare il contratto a Pellegrini. tutt’ ciò sta per recuperare forse 5 mln a gennaio.
lasciate stare gli odiatori e tutto il resto, un giocatore si giudica dalle prestazioni.
se capite di calcio, o magari una volta avete stoppato un pallone, lasciate stare la favola di Pellegrini mediano. non è un centrale, non è un intermedio e non è un esterno di centrocampo. l’unica possibilità è metterlo a galleggiare dietro la punta.
ricordo Roma vs Sassuolo 1:1 gol di Pellegrini (Sassuolo); in quella occasione mi chiesi perché a Roma fossi tutti preoccupati per la recompera.
poi è arrivato Monchi, è il contratto Monster è servito.
Sotto la prima punta (Ferguson o Dovbyk) ci sono: Dybala, Soule’, Bailey, El Ayanoui, Baldanzi, El Shaarawy per due posti di gente che sappia anche fare gol: per fortuna non vedo spazi per Lollo de noantri. Dietro a centrocampo i posti sono due (e uno è di Kone’) e ci vuole gente che sappia fare contrasto (restando in piedi).
gli dovrebbero dare un po di bistecche e forse fare qualche ora di più di sonno😂
io non sono un estimatore di Pellegrini
pero non escluderei un suo recupero da parte del Gasp probabilmente sulla fascia sinistra….ma ovunque lo veda il Gasp …se c’è lo vede per me va bene… e se SE lo dovesse mettere in campo é perché e riuscito a rimuovere quella strana forma di apatia che gli rovina le prestazioni
ci spero
Infatti quando ha segnato nell’ultimo derby tu hai imprecato, vero fenomeno????
A pallone sa giocare
Alex, allora perché non gioca quando è in campo ?
….una volta sapeva combattere, poi si e’ spento lentamente….
Giocatore sopravvalutato non potra’ mai fare il mediano o il centrocampista centrale neanche dopo la cura Gasperini.
a questa squadra è mancata maledettamente la continuità nelle prestazioni. Pellegrini se giocasse come si deve almeno 30 partite l’ anno la Roma andrebbe in Champions con meno fatica
Gasperini sicuramente apprezza Pellegrini come giocatore, secondo me può rimanere con un ingaggio dimezzato e senza la fascia da capitano. Io ovviamente non sono nessuno, è solo una mia opin
Non ho nulla di personale, ovviamente, contro oil ragazzo… ma ingaggio dimezzato significherebbe 3 milioni netti a stagione, che sarebbero comunque una follia. Se prendesse 1.5 senza alcuna pretesa di trovare spazio, forse ci si potrebbe pensare. Chiaramente la cosa non è possibile, quindi, per il bene di tutti, bisogna entrare nell’ordine di idee che il ragazzo vada a cercare fortuna altrove, magari già da gennaio, aiutandoci a liberare spazio per un altro giocatore importante per il reparto offensivo.
Sulla fascia di capitano direi di soprassedere visto che Gasperini è stato chiaro: Pellegrini sarebbe capitano se contemporaneamente dovessero mancare Elsha e Cristante, tu gliela vorresti togliere anche nella suddetta ipotesi? Non si può, le regole sono chiare. E considera anche che per Gasp la fascia conta poco o niente, giustamente direi.
Daje Lorenzo, questo è il momento di tirare fuori le @@ e farci ricredere a tutti.
lascia stare…..qui sono tutti censori e se sbagliano……cambiano Nick e ricominciano…..
eterno capitano, rinnovo e nazionale. forza Lollo!!!
Eterno…….
Vabbe, allora vale tutto…
Ma anche basta.
Non ho mai visto articoli così zuccherosi né tutte queste possibilità concesse a un calciatore che non gioca da tre anni. O stringe i denti, o si butta a terra.
Guarda che due stagioni fa ha chiuso con 10 goal stagionali… Nelle precedenti 4 stagioni: 8 goal, 14 goal, 11 goal…
In realtà ha toppato solo nell’ ultima stagione (dopo le critiche del post Mou).
Questi i fatti (non piacciono, lo so benissimo).
Fabio hai pienamente ragione, le stats di Lollo in molte stagioni sono state ottime, è stato il leader tecnico della squadra. Al Fanta costava come un attaccante. Però la CL l’ ha vista col binocolo. Aggiungi che da due stagioni il calo è talmente evidente che il giocatore ha perso la titolarità con noi e in nazionale…. quindi che famo?
Guardando la realtà, si chiede solo questo, e aspettando Godot, si può tranquillamente affermare che Pellegrini è stato il leader di una Roma da Europa League nonché il 10 di una nazionale mai qualificata al mondiale e uscita mesta dall’ ultimo Europeo.
Anche questi sono fatti.
ma infatti piu che “anche basta”, ci vuole proprio il verdoniano “abbasta”..
La storia è al capolinea, messo sul mercato da società rimane comunque, non chiaro se per sua ostinata scelta o per oggettiva mancanza di offerte (il che ci da una misura del valore percepito del giocatore fuori del GRA), andrà probabilmente a scadenza, senza fare un incassare un euro alla Roma e incassando il suo lauto stipendio fino all’ultimo giorno.
La stampa compiacente, a tratti provocatoria, ha creato un tormentone nei difosi per questo giocatore, su cui pesa l’incauta decisione di averlo voluto “capitano a tutti i costi”.
I goal sono una parte del rendimento, ma anche la conseguenza di cercare la realizzazione piuttosto che sacrificarsi per la squadra, di non aver mai avuto un ruolo da centrocampista che alla Roma è sempre mancato, piuttosto di avanzare come seconda punta spostando anche gli equilibri della formazione.
Il valore tecnico, non certo un fuoriclasse ci starebbe pure, ma l’atteggiamento in campo per me è veramente insopportabile, sta sempre perterra, si lamenta in continuazione, va sempre a piangere dall’arbitro, spesso ingiustificatamente.
Sinceramente penso che il suo atteggiamento abbia contribuito a “indispettire” ulteriormente gli arbitri in campo contro la Roma, troppo lamentoso, plateale.
Io mi aspetterei ben altro da un capitano, come tigna, come impegno, come sacrificio, come contrasti, come non mollare.
oggi abbiamo una riserva di lusso da 6 mil di ingaggio, che difficilmente avrà un minutaggio rilevante in campionato, questi sono i fatti, il resto chiacchiere
Se guardiamo la media realizzativa in serie A di due attaccanti a caso come Van Basten e Immobile, scopriamo che sono separati da un misero 0,2%. Eppure nessun esperto di calcio sano di mente li farebbe sedere allo stesso tavolo. Questo per dire che i numeri a volte sono fuorvianti. Se guardiamo le prestazioni, quelle di Pellegrini sono semplicemente desolanti.
@16, il “10” della nazionale lo è stato solo all’ultimo europeo, tre partite, prima di essere messo da parte nell’ottavo contro la Svizzera.
36 partite in maglia azzurra, la metà da titolare. Cristante, tanto per dire, ne vanta 43 di presenze. Fatti pure questi.
si Dras I know It…era un 10 figurativo..tra l’altro imbarazzante purtroppo non solo che abbia avuto quella maglia, ma anche la famosa intervista della “personalità” …cringe.
forza capitano contro tutto e tutti
giocare male e senza tigna prendendo fior di quattrini invece e’ facile . rios un signor giocatore non è arrivato anche per colpa di personaggi come Pellegrini che non ha eccettato altre destinazioni e ha deciso di rimanere sul gruppone della as roma a peso d’oro .
E basta con Pellegrini. Manco colazione tranquilli si può fare….
Gasperini farà di necessita virtù. Ha provato in conferenza, facendo capire che qui non è aria per lui, anche se la domanda era un altra perché sa che il suo ingaggio ha bloccato un altro arrivo importante poi arrivato ad ora mostra intelligenza e lo sprona per fargli dare il massimo. A gennaio probabilmente andrà via per la felicità di tutti
il suo posto è la turchia
Il supposto è dove gioca. Pellegrini ha sofferto molto la presenza di Dybala, che avendo più classe, carisma e determinazione gli ha tolto il posto in squadra. Perché giocare con Dybala e Pellegrini insieme è difficile, dovresti avere dei fenomeni sulle fasce, sempre pronti a rientrare e coprire; gli ultimi che mi ricordo sono stati Maicon e Balzaretti, ma per sfortuna sono durati poco. Lollo se si tiene pronto potrà giocare, Dybala non le fa tutte e non dovremmo neanche fargliele fare (l’anno scorso l’ha pagata cara) ma nello scacchiere ha tanta concorrenza (tra l’altro ci sarà già da far quadrare Dybala, Soulè e Bailey + il centravanti… Wesley e Angelino.
Quanta copertura danno? I due mediani e i tre centrali dovrebbero scoppiare. Per questo credo che la disposizione in campo, con i cambi, sarà molto dinamica. Ma deve stare sveglio, altrimenti giocherà ben poco.
@o’rey in turchia ha ragione l’utente sopra, prendevi molti mil per i prossimi anni
forse in coppa italia lo fara giocare a pelle, piu inutile che utile alla causa sotto tutti i sensi
La narrativa (distorta dal mio punto di vista) che si cerca di veicolare nell’articolo (la cui pubblicazione era scontata) e’ che il ruolo scoperto nella Roma e richiesto a gran voce dallo stesso tecnico sarebbe a sorpresa quello di trequartista sx, ruolo che il “magnifico” e’ nato per interpretare e per il quale ripropone con autorevolezza (e supponenza) la sua candidatura….quindi con Bailey (stesse caratteristiche, precise, precise) ci incartiamo le uova…….
tifosi che ci son sempre stati: no grazie
c’è solo la Roma
Io spero che comunque vada via, abbiamo visto in lui spesso queste premesse di rinascita poi buttate via ogni volta, anche la scorsa stagione Ranieri ha cercato in ogni modo di rimetterlo nella giusta direzione e lui ha toppato tutte le chance che gli sono state date, a dire il vero questo è stato il suo percorso già da dopo il rinnovo faraonico che gli fecero, e non vorrei che in questa stagione visto che sta in scadenza e con un mondiale alle porte magicamente ricominci a giocare, e magari, come vorrebbero alcune voci che si stanno mettendo in giro, vorrebbe provare a strappare un bel rinnovo di contratto … spero di no perché tanto lo spartito lo abbiamo già visto, dopo sparirà di nuovo e ci rimarrà sulla groppa, quindi caro Lorenzo va bene se ritorni a giocare a buoni livelli per essere utile alla causa , ma a fine stagione ognuno per i fatti suoi , inizia a cercare casa altrove se veramente come dici oltre ad essere romano sei anche Romanista e vuoi il bene per la squadra che tifi, altrimenti sei uguale al polacco ormai passato all’Atalanta per 17 milioni… anche lui Romanista, ma non ci ha pensato 2 volte ad impuntarsi e costringere la Roma quasi a regalarlo per non perderlo a zero, se avesse rinnovato probabilmente avremmo ottenuto dalla sua cessione almeno 10/12 milioni che non avrebbero fatto male alle nostre casse con soldi da reinvestire nel mercato e forse avremmo preso il tanto richiesto esterno che voleva Gasp
Le decine di pollici versi a chi incoraggia il giocatore sono l’ennesima maceria lasciata dal portoghese con la bambinata dell’anello nell’armadietto.
SI e lui è stato come Bruto con Cesare … il primo pugnalatore accompagnato dai suoi fedelissimi… stessa cosa riservata a DDR la stagione dopo… quando sia lui che Cristante che Mancini sono arrivati a veri e propri scontri, Cristante addirittura in pubblico
L’unica maceria esistente è la tua tastiera che pare un piatto Thorens con la puntina in loop sulla stessa traccia… succede appena te fissi come al solito su Mou! Forse doveva lascià un anello pure nel tuo d’armadietto!
Sempre 26 titoli in 25 anni… come pochi al Mondo!
ma perché sei ossessionato da Mourinho?
non credo a qualcosa di personale, se non nel senso che magari inconsciamente ti ricorda qualcuno che nell’infanzia ti ha fatto del male?
hai mai pensato all’ipnosi regressiva?
Sono un “tiepido” ammiratore di Mourinho, per utilizzare un eufemismo, ma Mancini e Cristante sono sempre lì, Mancini forse dove addirittura non è mai stato; Cristante ha risalito la china come Tommasi e Perrotta.
Dici che non tutti sono uguali? Eh, lo so, ma comunque è un difetto, un problema suo e non di Mourinho.
Sop, chi semina vento raccoglie tempesta…e infatti a lui in Turchia non è andata tanto meglio !
@micione, se anche fosse vero ciò che dici bisognerebbe solo che ringraziarli i tre, altrimenti adesso stavamo ancora col pivello in panchina e invece abbiamo un signor allenatore. Che poi in ogni caso è la stessa cosa che fece De Rossi con Zeman, come vedi è una ruota che gira.
@Wtf: non sono ossessionato, mi è pure un po’ dispiaciuto per lui quando si è ritrovato con l’ennesimo esonero, che per uno col suo ego deve essere dura.
Mi spiace che uno dei personaggi peggiori del mondo del calcio sia stato associato alla Roma, questo si. Oltre ai 5 anni buttati a casa sua (quelli allenati e quelli di macerie).
Ancora ad insistere con questa mattonella a sinistra!!! che deve fare lì? è lento. Non è sufficiente El Sharawy, figuriamoci lui. I suoi sono ritmi da centrocampista. Del resto, Gasperini lo ha detto a chiare lettere. Ci si impegni, corra e faccia contrasti, piuttosto che i classici due movimenti , in punta di piedi, che esegue mentre gli altri sgobbano
Che adesso Pellegrini non possa neanche essere un’alternativa per la Roma,
per quanto io sia critico da sempre sul ragazzo,
mi sembra davvero esagerato.
Anche perchè in mediana siamo corti.
Pellegrini non è certo il centrocampista ideale di Gasp,
però va anche detto che è sboccato giocando a centrocampo nel 433.
Poi nel 2026 si vedrà—-
Intanto forza e coraggio.
Chi tifa Roma non può non sperare che Pellegrini torni a essere, in qualsiasi ruolo, il giocatore forte che può essere.
Non è che dobbiamo prenderlo o decidere se venderlo.
C’è.
Va bene essere scettici, critici, ma a questo punto conviene a chi ama la Roma che questo giocatore si riprenda.
Io spero che Gasperini riesca a trovargli una nuova posizione in campo nella mediana, dove la qualità e la velocità di pensiero manca.
Certo Cristante ha più spiccate doti di interditore,
che Pellegrini non ha.
Ma se il mister ci prova vuol dire che vede qualche possibilità.
Altrimenti mollerà e lo lascerà a giocarsi il posto nell’affollata zona dei trequartista a sinistra.
Che dire?….Gasperini sa quello che dice e quello che fa…
Finchè sarà nostro tiferò per lui.
Tante volte, parlando di attaccanti, sentiamo dire: speriamo non sia stato solo un anno di grazia!
(Riferito allo “score d’annata”….).
Mi domando se di Pellegrini non dovremmo parlare alla stessa maniera.
Quest’uomo, a mia memoria, avrà giocato degnamente, diciamo all’altezza di quel che ci si aspetta da lui (per il potenziale intravisto), 6 MESI IN 6 ANNI !!!
Mi dispiace per chi pensi che ci vado giù duro, ma io a Pellegrini je vojo bene (e non mi spiego neanche io perché! Forse perché è un bravo ragazzo..), ma gliene vorrei deppiu’ si se ne snnasse!
Finché sarà con noi però, SEMPRE FORZA LOLLO.
FORZA ROMA
“Pellegrini in mediana può essere una soluzione in caso di emergenza”…ecco, appunto, auguriamoci che non ci sia, come del resto in ogni altra zona del campo.
Lasciamolo giocarsi il posto dove è giusto che sia, in alto a sinistra con Bailey e ElSha.
Se dimostrerà di essere più bravo, giocherà, altrimenti no.
come si fa’ sempre a gettare fango in questo modo?credo x tutti qui la soluzione migliore x lui e la società fosse che trovasse un altra squadra!ma detto questo..ora è rimasto.e qui a disposizione e bisogna sostenerlo!le doti tecniche di Pellegrini non si discutono!l Inter ha vinto lo scudetto.una coppa Italia e giocato 2 finali Champions con il turco trequartista e Pellegrini non ha niente a che invidiargli a livello tecnico..anzi secondo me se sta bene è più forte!può giocare da trequartista offensivo ma anche davanti la difesa!ripeto..non è il giocatore in sé.. è la sua testa che deve cambiare!e come scrissi dall inizio del suo annuncio…con Gasperini potrebbe risorgere!
Tra chalanoglu e pellegrini ci sono 5-6 categorie di differenza, un centrocampista che detta i ritimi, lanci di 40 metri, tiro micidiale. Poi sarà antipatico, attaccato al soldo, opportunista ma parliamo di livelli assolutamente diversi
non a caso uno soffre per 6/7 posti, quando arriviamo 5i neanche gioca praticamente, l’altro si destreggia tra scudetti e finali Champions.
ma di che parliamo?
Scusa Fra74, ma qui non è che per partito preso si da addosso a qualcuno.
Ciascuno raccoglie ciò che semina…
Ora dimmi tu se Pellegrini, accolto a braccia aperte e portato sull’Olimpo (prim’ancora lo meritasse, se mai se lo fosse meritato….) più di tanti altri, perché figlio di Roma, meriterebbe e ancor più di altri, di essere atteso?!
E no, dai, abbi pazienza, qua ne vanno di mezzo i risultati della nostra Roma.
E se stamo a piagne perché nu vedemo da anni la Champions, co’ Pellegrini se saremmo giocati pure l’Europa League!!!
Personalmente rigetto la tua lamentela, più giusta quella dei tifosi…
Pensa un po’ che Pellegrini-out mette tutti d’accordo!
FORZA ROMA
Pellegrini è a roma dalla stagione 2017/18, quindi sono 8/9 anni che è qua e quante stagioni ha fatto sopra la media?
Contandole sono circa 3 su 8/9.
Il problema suo è sempre stato il fatto di doversi sobbarcare responsabilità che per personalità non ha mai retto.
Un ruolo che non ha mai veramente scoperto e una discontinuità importante nelle stagioni..
Anche il fatto che sia un giocatore fragile lo ha penalizzato e questo è vero, ma ha fatto anche stagioni da quasi 50 presenze, non una cosa scontata.
IN DEFINITIVA gli è stato chiesto troppoper quello che poteva. Una buona tecnica, un buon dinamismo, un centrocampista vuoi o non vuoi completo, ma che NON DOVEVA essere capitano della roma, ne imporgli di essere il faro della roma con un contratto da top player.
sono d’accordo con il tuo commento.
pure secondo me non ha retto il confronto con i 2 mostri sacri che lo hanno preceduto. parlo ovviamente di Totti e di DDR. carattere? boh…comunque
ora è ancora qui, quando sta bene credo
che sia un ottimo ricambio, dai pelle,
facci ricredere tutti.
sfr. ❤️🧡💛
Al netto di infortuni vari, sarà motivato a fare una buona annata così da poter trattare un contratto migliore nella sua futura squadra. E va bene così. L’importante è che dia tutto, che sia per la maglia o per se stesso, se gioca bene e ci aiuta a qualificarci in Champions a me va più che bene. Una volta fatto questo, tanti saluti e chi si è visto si è visto.
Premetto che non son un fan di Pellegrini, anzi! E se lo avessimo venduto a 10 milioni sarei stato molto contento, ma se si giochera’ il posto con i due di centrocampo non vedo il danno, dato che non credo proprio che togliera’ il posto a Kone, quindi non essendo El Ayanoui ancora un titolare per Gasperini, che Pellegrini vada ad insidiare Cristante mi fa solo che piacere e magari qualcosa a livello tattico da mostrare a El Aynaoui ce l’ha sicuramente.
Se Pellegrini è l’insidia per Cristante, anche quest’anno Bryan giocherà 50 partite.
Oh, pure nell’articolo si parla di “emergenza”, eh?
Se e sottolineo SE Gasperini riesce a ” RESUSCITARE ” Pellegrini io sarei contento non solo per lui ( giocatore romano e Romanista ed anche in possesso di una buona tecnica ) ma anche e sopratutto per la Roma che non dovrebbe cercare altri giocatori a centrocampo .Resterebbe solo da “LIMARE ” o ” SPALMARE” L’ INGAGGIO ,ma credo che li un accordo si possa trovare se VERAMENTE come dice Pellegrini è affezionato ai colori giallo- rossi .Sarebbe dunque il momento di dimostrarlo
Con Pellegrini e Cristante a centrocampo non ci si guadagna neanche il posto in Conference. Articolo delirante
secondo me col Torino può ritagliarsi spazio: El Shaarawy non è affatto imprescindibile, Bailey sta out, Dybala non penso che venga rischiato tutta la partita contro il Torino. Poi c’è il derby in cui spesso ha fatto la differenza. Voglio dargli fiducia
Il problema di Pellegrini è il suo ingaggio e il ruolo di capitano. Il secondo gli è stato tolto, il primo gli scade a giugno prossimo. Non è più centrale nella Roma, ma può tranquillamente ritagliarsi un ruolo di outsider, può benissimo essere un’alternativa a centrocampo e sulla 3/4. Se Pellegrini guadagnasse 1,5 mln anno, non avesse la stampa amica, non avesse pretese di titolarità…nella rosa della Roma potrebbe starci tranquillamente
Per guadagnarsi un futuro nella Roma deve tornare a giocare ad alti livelli e comunque ridursi l’elevato ingaggio. La vedo molto difficile anche perché trovare spazio non sarà facile visto che malgrado i pennivendoli la Roma ha una rosa ampia e di buona qualità.
Il giocatore e’ giusto che recuperi e che dimostri a se stesso e agli altri di valere quello che la Roma si aspettava da lui visto che e’ stato trattato come un re. Il problema e’ la stampa che fanno sempre a parlare di lui come se fosse un fuoriclasse quando abbiamo visto negli ultimi anni prestazioni scadenti e spesso con lui la Roma ha giocato con un uomo in meno. Averlo in rosa e’ un bene ma anche un male visto che ad ogni conferenza dell’allenatore i giornalisti fanno sempre domande su di lui come se fosse un intoccabile come ai tempi della compagnia dell’anello. Ha comunque fatto il suo tempo e non ha dimostrato in tutti questi anni di poter fare la differenza. Poi se quest’anno giocasse bene visto il lauto ingaggio sarebbe fantastico.
30.1.2019 Fiorentina-Roma 7-1. Ho un sogno: non vedere mai più indossare la nostra maglia a chi partecipò a quell’indelebile immensa umiliazione. Ne rimangono 3: Elsha, Cristante e Pellegrini.
