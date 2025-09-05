“ON AIR!” – CORSI: “Qui a Roma servono allenatori cattivi, Gasp ha usato le parole giuste”, PRUZZO: “Pellegrini mediano? Più lo allontani dall’area e peggio è”, PIACENTINI: “Me lo terrei fino a scadenza e poi felici tutti”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Pellegrini non è un giocatore scarso, ha qualità, ma è entrato in un tunnel e fatica a uscirne. Per me l’avventura di Pellegrini alla Roma si è conclusa. Si potrebbe provare a ripetere un’operazione stile Zalewski, con un rinnovo per poi cederlo per non rimetterci soldi. Se dovessi consigliarli qualcosa, gli direi: “Rimettiti in condizione, e cambia aria“. Secondo Transfermarkt in questo momento Pellegrini ha un valore di mercato di nove milioni, che mi sembra una cifra ragionevole…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Nove milioni per Pellegrini? Ma chi te li dà…può firmare gratis a gennaio. Secondo me andrà via a zero, ma se andasse via a gennaio, più di 3-4 milioni non te li dà nessuno. Parliamo di un giocatore che ha avuto pure un infortunio. Dal punto di vista tecnico, se Pellegrini ora sta bene, ben venga. E’ molto italiano dire “sta a scadenza, allora non lo utilizzo”. Se sta bene e può dare un contribuito, io me lo tengo fino a giugno, e poi addio e felici tutti…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io non credo al rinnovo di Pellegrini. O meglio, se gli rinnovano il contratto lo faranno solo per venderlo. A oggi. Poi tra sei o sette mesi chissà che può succedere…L’odio contro Pellegrini e Cristante? Penso che nasca dal fatto che il tifoso è stanco di vedere in campo le solite facce. Cristante però alla fine gioca sempre, con allenatori completamente diversi tra loro. Evidentemente ha doti meno appariscenti ai nostri occhi, ma nella sostanza quasi sempre gioca titolare…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Al di là della tattica, nella Roma ci vuole rigore. Qui ci vogliono allenatori con i controcog**oni, ci vogliono allenatori cattivi. In questo momento la squadra, e speriamo continui, è una squadra di calcio con calciatori più o meno forti che fanno quello che gli dice il mister. E questo è già importante. Poi la vittoria non è ancora la cosa principale, ma almeno ora abbiamo una squadra applicata al proprio lavoro, perchè Gasperini e i suoi ha fatto dei discorsi che sono quelli che vanno fatti. Ecco perchè Roma-Torino è importante, e poi c’è subito il derby…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per quanto abbiamo visto fino a ora e sentito filtrare da Trigoria, non è ancora arrivato il momento di Ghilardi. La Roma ci ha investito, ma in questo momento è un pochino indietro, e Gasperini preferisce affidarsi a uno come Hermoso. Anche ieri ho notato un po’ di fatica in alcune situazioni di gioco. Quel reparto è quello dove ci sono meno certezze: hai solo Ndicka e Mancini, ma il primo andrà in coppa d’Africa…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Secondo me Gasperini vede El Aynauoi essenzialmente come centrocampista centrale più che da sotto punta. Mi incuriosisce vedere che scelte farà l’allenatore dopo la sosta e quanto inciderà il fatto che ci sono calciatori che sono partiti e altri che sono rimasti con lui ad allenarsi. Sono curioso di vedere se preferirà scegliere chi ha lavorato con lui nelle due settimane oppure no. Wesley ad esempio ha già giocato con Brasile, tornerà a Roma giovedì con tutto il fuso orario sulle spalle: contro il Torino giocherà Rensch? Sono curioso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pellegrini da mediano? Io ho sempre pensato che più lo allontani dall’area e peggio è, ma spesso i calciatori partono da trequartisti e poi si spostano più dietro da regista. Da qui a gennaio capiremo se Pellegrini può avere ancora un ruolo nella Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Pellegrini centrocampista può essere un tentativo, anche se fatico a vederlo con i ritmi di gioco delle squadre di Gasperini. Però ci può provare, le qualità tecniche le ha, il ritmo insomma…Gasperini a ridosso delle punte vuole giocatori con caratteristiche differenti. Questa storia doveva finire un paio d’anni fa, ma il tentativo ci sta…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Recuperare Pellegrini? Capiremo presto se è un bluff di Gasperini. Il tecnico è lui, ma onestamente a me non pare che sia possibile, e non mi sorprenderebbe se fosse stato un bluff dialettico. Basta aspettare e capiremo tutto. La carriera di Pellegrini si allungherà quando uscirà da quel contratto monstre che gli è stato fatto. Con quello stipendio dovresti vincere le partite da solo, e lui non lo fa. Penso che posa benissimo giocare benissimo in un’altra piazza nel suo ruolo, dove ha dimostrato di potersela cavare bene…”

Redazione Giallorossi.net