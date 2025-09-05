Roma terza in Serie A per crescita del monte ingaggi: 107,5 milioni per la stagione 2025/26

Nonostante un periodo non facile dal punto di vista economico e con le difficoltà a competere finanziariamente con i top club europei, le squadre di Serie A continuano a investire sui propri giocatori. Secondo i dati di Calcio e Finanza, il monte ingaggi lordo dei calciatori del massimo campionato italiano è salito a 1,1 miliardi di euro nella stagione 2025/26, segnando un aumento del 3,8% rispetto ai 1,06 miliardi della stagione precedente.
Tra le squadre italiane, la Roma figura tra le cinque che hanno superato i 100 milioni di euro di spesa solo per gli stipendi dei propri tesserati. Il club giallorosso ha pianificato per la stagione 2025/26 un investimento di 107,5 milioni di euro, registrando un incremento del 22,3% rispetto all’anno scorso.
In termini di crescita percentuale, la Roma si posiziona al terzo posto in Serie A, dietro Napoli (+30,7%) e Como (+25,4%), e davanti alla Juventus (+12,6%). Inter e Milan, invece, restano sostanzialmente stabili, con variazioni lievemente negative rispettivamente dello 0,7% e dello 0,6%, segnalando una strategia più prudente nella gestione dei costi.
Il dato conferma come, nonostante le difficoltà economiche generali e le limitazioni del Financial Fair Play, la Roma abbia deciso di puntare forte sul proprio organico, investendo non solo sul mercato dei trasferimenti ma anche sulla valorizzazione e sulla stabilità dei propri giocatori attraverso contratti competitivi.
Fonte: Calcio e Finanza
Questa classifica dice molte cose.
La prima è che la stessa posizione può indicare trajettorie opposte. Il Como sta cercando di fare un certo tipo di percorso di crescita, le strisciate devono far fronte a zavorre di bilancio gargantuesche. La Roma ha una condizione più vicina, purtroppo a quelle squadracce là, mentre ooNabbole cerca di consolidare il primato.
Sarà durissima.
È la strada giusta. Finalmente si cominciano a vedere i primi risultati di una gestione più oculata e meno istintiva come accadeva qualche anno fa.
e quindi? come già detto, se in tanti anni i Friedkin non sono stati in grado di arrivare in Champions spendendo fior di milioni, un motivo ci deve essere
Mi sembra strano assai…
Questo purtroppo è il grande male, si era riusciti a diminuire negli ultimi anni e ora sembra (se è esatta la notizia) che stia risalendo. Purtroppo è un cane che si morde la coda, nel senso che per strappare un accordo e battere la concorrenza si promettono stipendio più alti. Secondo me, molti profili (ed è un discorso generale sul calcio) sono pagati troppo anche rapportando il tutto al rendimento. Purtroppo poi stipendi alti, fanno si che altri giocatori in fase di rinnovo pretendono anche loro. L’unico modo sarebbe di non pagare subito troppo giocatori giovani e poi eventualmente offrirgli contratti anche molto allettanti, ma necessariamente legati al rendimento sul campo, solo così penso se ne venga fuori, anche se è difficile.
certifica che hanno lavorato male
ma come non avevano ridotto gli stipendi a carico della Società? un giorno dite una cosa in giorno in altra
Qualcuno può spiegare meglio?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.