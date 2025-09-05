Roma terza in Serie A per crescita del monte ingaggi: 107,5 milioni per la stagione 2025/26

Nonostante un periodo non facile dal punto di vista economico e con le difficoltà a competere finanziariamente con i top club europei, le squadre di Serie A continuano a investire sui propri giocatori. Secondo i dati di Calcio e Finanza, il monte ingaggi lordo dei calciatori del massimo campionato italiano è salito a 1,1 miliardi di euro nella stagione 2025/26, segnando un aumento del 3,8% rispetto ai 1,06 miliardi della stagione precedente.

Tra le squadre italiane, la Roma figura tra le cinque che hanno superato i 100 milioni di euro di spesa solo per gli stipendi dei propri tesserati. Il club giallorosso ha pianificato per la stagione 2025/26 un investimento di 107,5 milioni di euro, registrando un incremento del 22,3% rispetto all’anno scorso.

In termini di crescita percentuale, la Roma si posiziona al terzo posto in Serie A, dietro Napoli (+30,7%) e Como (+25,4%), e davanti alla Juventus (+12,6%). Inter e Milan, invece, restano sostanzialmente stabili, con variazioni lievemente negative rispettivamente dello 0,7% e dello 0,6%, segnalando una strategia più prudente nella gestione dei costi.

Il dato conferma come, nonostante le difficoltà economiche generali e le limitazioni del Financial Fair Play, la Roma abbia deciso di puntare forte sul proprio organico, investendo non solo sul mercato dei trasferimenti ma anche sulla valorizzazione e sulla stabilità dei propri giocatori attraverso contratti competitivi.

Fonte: Calcio e Finanza