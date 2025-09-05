Gasperini punta sui soliti noti: Roma solida e vincente con appena 16 giocatori

Centottanta minuti di certezze, in mezzo al mare agitato – e per sua natura instabile – dell’ultima settimana di mercato. Gian Piero Gasperini ha blindato la Roma, consegnandole subito un’identità precisa nelle prime due giornate di Serie A. Dopo le amichevoli preoccupanti con Neom (2-2) e Aston Villa (0-4), la difesa ha ritrovato compattezza e i sudamericani Wesley, Soulé e Dybala hanno offerto le giocate decisive: due gol che sono valsi sei punti e un avvio perfetto.

Una Roma corta ma riconoscibile

Il tecnico ha toccato pochissimo, puntando sugli stessi uomini e sugli stessi cambi in entrambe le sfide: unica eccezione, l’ingresso di Celik a Pisa dopo la squalifica. La sua Roma è stata questa: Svilar in porta, Hermoso sorprendentemente sul centro-destra, completato da Mancini e N’Dicka, Wesley e Angeliño sugli esterni, Cristante e Koné a fare legna in mezzo, Soulé e capitan El Shaarawy alle spalle di Ferguson.

Le rotazioni sono state ridotte all’osso: Rensch per Angeliño e Dovbyk per Ferguson sempre nei finali, El Aynaoui alternato tra El Shaarawy e Soulé, e Dybala a fare la differenza con un quarto d’ora all’Olimpico e un tempo da incantatore a Pisa.

Il primato dei giallorossi

Numeri alla mano, la Roma è la squadra che ha utilizzato meno calciatori in Serie A: appena 16. Subito dietro Como, Parma, Milan e Juventus (17), mentre Sassuolo guida la graduatoria con ben 22 elementi impiegati da Grosso.

Gli assenti illustri

Restano ai box o ancora in attesa di esordio Bailey (infortunato), Pellegrini (rientrato tra i convocati a Pisa), Ziolkowski e Tsimikas (arrivati solo da pochi giorni), oltre a Ghilardi, Baldanzi e Pisilli, esclusi finora per scelte tecniche. Senza dimenticare i portieri di riserva Vasquez, Gollini e Zelezny. Dopo la sosta il quadro sarà più completo, con due alternative per ruolo. Nel frattempo, con una coperta cortissima, Gasperini ha fatto bottino pieno. E chi ben comincia…

