Gasperini punta sui soliti noti: Roma solida e vincente con appena 16 giocatori

Centottanta minuti di certezze, in mezzo al mare agitato – e per sua natura instabile – dell’ultima settimana di mercato. Gian Piero Gasperini ha blindato la Roma, consegnandole subito un’identità precisa nelle prime due giornate di Serie A. Dopo le amichevoli preoccupanti con Neom (2-2) e Aston Villa (0-4), la difesa ha ritrovato compattezza e i sudamericani Wesley, Soulé e Dybala hanno offerto le giocate decisive: due gol che sono valsi sei punti e un avvio perfetto.
Una Roma corta ma riconoscibile
Il tecnico ha toccato pochissimo, puntando sugli stessi uomini e sugli stessi cambi in entrambe le sfide: unica eccezione, l’ingresso di Celik a Pisa dopo la squalifica. La sua Roma è stata questa: Svilar in porta, Hermoso sorprendentemente sul centro-destra, completato da Mancini e N’Dicka, Wesley e Angeliño sugli esterni, Cristante e Koné a fare legna in mezzo, Soulé e capitan El Shaarawy alle spalle di Ferguson.
Le rotazioni sono state ridotte all’osso: Rensch per Angeliño e Dovbyk per Ferguson sempre nei finali, El Aynaoui alternato tra El Shaarawy e Soulé, e Dybala a fare la differenza con un quarto d’ora all’Olimpico e un tempo da incantatore a Pisa.
Il primato dei giallorossi
Numeri alla mano, la Roma è la squadra che ha utilizzato meno calciatori in Serie A: appena 16. Subito dietro Como, Parma, Milan e Juventus (17), mentre Sassuolo guida la graduatoria con ben 22 elementi impiegati da Grosso.
Gli assenti illustri
Restano ai box o ancora in attesa di esordio Bailey (infortunato), Pellegrini (rientrato tra i convocati a Pisa), Ziolkowski e Tsimikas (arrivati solo da pochi giorni), oltre a Ghilardi, Baldanzi e Pisilli, esclusi finora per scelte tecniche. Senza dimenticare i portieri di riserva Vasquez, Gollini e Zelezny. Dopo la sosta il quadro sarà più completo, con due alternative per ruolo. Nel frattempo, con una coperta cortissima, Gasperini ha fatto bottino pieno. E chi ben comincia…
Fonte: Corriere dello Sport
sin meno siamo e meglio è salve qualche innesto
Direi proprio di no. Se giochi sempre con questi e con i ritmi che impone il calcio del Gasp fra tre settimane non ne rimane uno in piedi. Servono ricambi altrimenti non vai lontano. E credo che l’allenatore lo sappia ma ha deciso per ora di puntare sull’usato sicuro salvo innestare piano piano i nuovi arrivi.
Del resto doveva iniziare bene per amicarsi la piazza che non lo aveva proprio accolto a braccia aperte. Piano piano e con cautela farà turn over. Soprattutto quando si inizierà a giocare ogni tre giorni.
rod convengo appieno con te, ma io intendevo come ossatura principale, poi giustamente ci vorranno rincalzi e forze fresche e qualcuno che è più in forma
Con il passare delle giornate il mister inizierà ad utilizzare tutta la rosa, anche perché non possono giocare sempre gli stessi altrimenti non arrivano a Natale. Le partite con le coppe sono tante e ci saranno rotazioni e spazio per tutti.
Ieri Gasperini è stato a un ristorante della Garbatella.
Diciamo che non è passato inosservato (eufemismo).
Il mister è passato dal torpore di Bergamo al bollore di Roma.
In realtà, poiché è andata finora bene, il problema delle limitate rotazioni non si è sentito: è giusto trovare da subito una formazione-base che dia certezza di aver assimilato i nuovi meccanismi.
L’allargamento graduale dei giocatori impiegati, sarà un bene e, di certo, non mancherà.
Piuttosto è da tener conto che Gasperini, se non crede in un giocatore (sia pure un nuovo acquisto), gli fa vedere il campo pochissimo. Ma è presto per aprire questo capitolo scabroso…
Intanto, auguriamoci che il recupero di Bailey sia nei tempi previsti (fine settembre) e pieno. Poterlo vedere all’opera sulla fascia sinistra sarà decisivo per sciogliere i dubbi sulla completezza del mercato.
Che ansia mamma. mia .
Il campionato è iniziato da due giornate e già sparano sentenze, ( ma cosa puoi aspettarti da dal giornale, il cui direttore fa un editoriale dal titolo ROMA BRUCIA?)
E meno male che abbiamo fatto due vittorie , non oso immaginare cosa avrebbero scritto e detto, se avessimo fatto uno o due risultati negativi.
A coperta cortissima…appena 16 giocatori. ma basta.
Ma fate le inchieste sugli intrallazzi di Lotito , su che fine ha fatto il caso Osimhen ,da dove è partito tutto il napolillo campione…Sui debiti di Inter e Juventus. seeeeee e seeee
Ahh pazzi pazzia ah pazzi pazzi .ah ya ya
( sulla note di ATP la famosa canzone Coreana)
Meglio così, ci sono stati anni in cui non si capiva nemmeno chi era titolare e chi riserva ma non per merito dei giocatori ma perché erano uno peggio dell’altro.
Comunque ci sarà spazio per tutti, io sono molto curioso di vedere Bailey insieme a Soulè e Pellegrini centrocampista centrale.
Ma cosa è tutto questo amore per Pellegrini quando anche Ranieri si è dovuto arrendere l’ultimo campionato
Ma pure Ranieri fece lo stesso all’inizio: mette diverse cose in chiaro. Man mano, col tempo, si realizzano gli inserimenti.
intanto rios contestato dai tifosi del benfica come “sopravvalutato”…… su sancho no comment…..
decisamente meglio i nostri
articolo che leggendo potrebbe far intendere che sia stato sbagliato il mercato… poi vai a vede e: Bailey è infortunato quindi non poteva stare nelle rotazioni e probilmente sara il titolare di sx… Tsimikas che potrebbe anche giocare molte partite da titolare è appena arrivato quindi non ancora convocato… e gia con questi 2 innesti si sale a impotetici 18 giocatori… Ziolkowski anche lui appena arrivato e quindi non poteva essere convocato prospetto giovane che insieme a Ghilardi sicuramente giocherà dando il cambio ai 3 piu esperti… e poi ci aggiungo Pellegrini anche lui tornato ora da un infortunio…. sicuramente entrerà nelle rotazioni dei centrocampisti …. senza contare Baldanzi e Pisilli …gia il numero salira almeno a 20/21 giocatori che faranno rotazioni… è logico che ci saranno giocatori titolari assoluti…ma tutte le squadre li hanno.. secondo me abbiamo una rosa piu adeguata e piu lunga dello scorso anno… poteva essere legermente migliore togliendo giocatori poco adatti al gioco del Gasp ma questo non significa che si deve bocciare dopo sole 2 partite un mercato che è stato fatto sia nel breve periodo ma sul lungo periodo investendo su giocatori giovani su cui lavorare nel tempo
Grosso ha utilizzato 22 giocatori perché fatica a trovarne uno buono, poveraccio…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.