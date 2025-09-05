Coric: “A Roma situazione orribile. Mai parlato con Mourinho, Tiago Pinto poco professionale”

Ante Coric, attualmente in forza all’Hamrun Spartans, squadra del massimo campionato maltese, è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Arrivato nel 2018 come talento emergente della Dinamo Zagabria, il centrocampista croato ha lasciato i giallorossi nel 2023 dopo una lunga serie di prestiti e appena due presenze ufficiali.
“A Roma ho vissuto una situazione orribile”
Coric non ha nascosto le difficoltà affrontate nella Capitale: “A Roma ho vissuto una situazione orribile. Sono stato messo fuori rosa senza aver mai parlato con Mourinho e dopo un solo confronto con Tiago Pinto. Mi allenavo da solo, entrando da un ingresso secondario e lavorando sul campo dove prima correvano i ragazzini dell’Under 10. Ero solo. Ho pensato anche di mollare”.
Le incomprensioni con la dirigenza
L’ex giallorosso ha puntato il dito contro l’allora general manager Tiago Pinto: “Nel 2022 tornai a Roma dopo aver vinto lo scudetto con lo Zurigo. Gli chiesi di trovare una soluzione per andare a giocare altrove, ma lui chiese una cifra troppo alta e non mi ha mai più parlato faccia a faccia. Sui social disse che restai per i soldi: una bugia. Ero disposto a tagliarmi lo stipendio, è stato lui a non lasciarmi andare”.
La delusione e l’autocritica
Coric ha ricordato le grandi aspettative con cui era arrivato a Trigoria e il poco spazio ricevuto: “Se avessi giocato dieci partite e mi avessero detto ‘sei scarso’, l’avrei accettato. Ma così no, non ho mai avuto una vera chance. Totti disse che ero forte e che avrei stupito tutti: quella frase mi emozionò. Ma la realtà è andata diversamente”.
Infine, un mea culpa: “A Roma mentalmente non ho dato il 100% e l’ho pagato. In allenamento non ho sempre dato il massimo. È stata anche colpa mia, lo ammetto, ma non solo: avrei meritato un’occasione vera”.
Fonte: Gazzetta.it
Ma ora di preciso che vuoi?
miracolato portato da una corte dei miracoli .
“. In allenamento non ho sempre dato il massimo.” Hai detto tutto, eri peggiore di quel periodo, ancora non capisco come si può fare contratto pluriennale con ogni pingo pallino! Mi ricordo che scrivevi il tuo diario invece di lavorare.
Ah, prima ammetti di non avere dato il massimo e poi ti lamenti di non avere avuto un’occasione…mai sentito parlare di Vujadin Boskov?
Il giorno che ci spiegheranno questa storia assurda sarà sempre troppo tardi
Ringrazia i tuoi Dei che hai indossato la nostra maglia e basta.
Poi te chiami come la parte davanti degli armadi, ancora parli?
Sei finito in Malta, con lo stadio di 2000 cranio di capienza, La Roma era troppo grande per te! Basta ammettere e andare avanti invece di criticare tutti.
Prima si dà il 100% e dopo si possono legittimamente fare le proprie considerazioni.
A volte certe situazioni restano misteriose, anche se conoscendo Mourinho e Pinto forse qualcosa si può spiegare.
Non posso sapere come sono andate VERAMENTE le cose, ma se fossero andate come lui racconta, non si sono regolati, immagino la sua frustrazione, poveraccio, non poter entrare in campo, quantomeno uno “spezzone” di partita per volta per poter dimostrare il proprio valore, senza poter parlare con nessuno e allenarsi in completa solitudine, e nessuno della dirigenza che ti caghi di striscio!!
Non ci si comporta così, spero che la verità non sia tutta da quella parte!
sembrano passati mille anni da allora…..
siano benedetti ranieri, gasperini e massara!!!
coric coric eri una grande promessa , colpa di pinto ? solo voi sapete la verità , ma io ti credo .
Pure le s.. ghe parlano!
Mah! Stendiamo un velo pietoso…!
se eri forte non giocavi all’Hamrun Spartans!
