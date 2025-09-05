Coric: “A Roma situazione orribile. Mai parlato con Mourinho, Tiago Pinto poco professionale”

Ante Coric, attualmente in forza all’Hamrun Spartans, squadra del massimo campionato maltese, è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Arrivato nel 2018 come talento emergente della Dinamo Zagabria, il centrocampista croato ha lasciato i giallorossi nel 2023 dopo una lunga serie di prestiti e appena due presenze ufficiali.

“A Roma ho vissuto una situazione orribile”

Coric non ha nascosto le difficoltà affrontate nella Capitale: “A Roma ho vissuto una situazione orribile. Sono stato messo fuori rosa senza aver mai parlato con Mourinho e dopo un solo confronto con Tiago Pinto. Mi allenavo da solo, entrando da un ingresso secondario e lavorando sul campo dove prima correvano i ragazzini dell’Under 10. Ero solo. Ho pensato anche di mollare”.

Le incomprensioni con la dirigenza

L’ex giallorosso ha puntato il dito contro l’allora general manager Tiago Pinto: “Nel 2022 tornai a Roma dopo aver vinto lo scudetto con lo Zurigo. Gli chiesi di trovare una soluzione per andare a giocare altrove, ma lui chiese una cifra troppo alta e non mi ha mai più parlato faccia a faccia. Sui social disse che restai per i soldi: una bugia. Ero disposto a tagliarmi lo stipendio, è stato lui a non lasciarmi andare”.

La delusione e l’autocritica

Coric ha ricordato le grandi aspettative con cui era arrivato a Trigoria e il poco spazio ricevuto: “Se avessi giocato dieci partite e mi avessero detto ‘sei scarso’, l’avrei accettato. Ma così no, non ho mai avuto una vera chance. Totti disse che ero forte e che avrei stupito tutti: quella frase mi emozionò. Ma la realtà è andata diversamente”.

Infine, un mea culpa: “A Roma mentalmente non ho dato il 100% e l’ho pagato. In allenamento non ho sempre dato il massimo. È stata anche colpa mia, lo ammetto, ma non solo: avrei meritato un’occasione vera”.

Fonte: Gazzetta.it