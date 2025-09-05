FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 5 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Marcos Leonardo a rischio svincolo: scenario clamoroso

L’ex obiettivo giallorosso Marcos Leonardo, oggi all’Al Hilal, è stato escluso dalla lista per la Saudi Pro League a causa delle regole sugli stranieri. Secondo Espn Brasil, l’attaccante classe 2003 sta valutando con i suoi legali una risoluzione per giusta causa: se non tesserato, potrebbe ottenere lo svincolo. La Roma aveva provato a prenderlo nel 2024, prima del passaggio a Benfica e poi in Arabia per 40 milioni. (Espn Brasil)

Ore 8:20 – Roma Femminile, domani debutto casalingo col Milan

Alle 15 al Tre Fontane la Roma affronterà il Milan nella seconda gara della Serie A Women’s Cup, dopo il debutto vincente con la Ternana e i successi europei con Aktobe e Sparta Praga. Previsti circa 1.000 spettatori, ma i biglietti possono ancora crescere. In mattinata rifinitura al Giulio Onesti, poi le scelte di Rossettini.

IN AGGIORNAMENTO…