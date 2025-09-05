Roma, laboratorio difesa: riscatto Hermoso, Ghilardi fatica

Tra certezze ritrova e giovani in cerca di spazio la difesa di Gasperini è forse il reparto che può subire maggiori evoluzioni nelle prossime settimane, scrive l’edizione odierna de Il Tempo. Se l’attacco ha gerarchie abbastanza definite in attesa del rientro di Bailey così come gli esterni in attesa dell’inserimento di Tsimikas negli schemi di Gasp, e a centrocampo Koné-Cristante sembra la coppia che offre più garanzie con El Aynaoui primo cambio e Pellegrini e Pisilli pronti ad aiutare all’occorrenza, davanti a Svilar in tanti possono giocarsi le proprie carte.
Mancini e N’Dicka il duo dal quale anche il tecnico di Grugliasco è ripartito, anche se l’ivoriano starà fuori diverse settimane tra dicembre e febbraio per la Coppa d’Africa. Tra le sorprese di questo inizio di stagione c’è sicuramente Hermoso, arrivato praticamente un anno fa da svincolato e protagonista di una prima stagione da incubo tra errori e infortuni fino a gennaio, quando si trasferì in prestito al Leverkusen dove sfortunatamente dovette operarsi alla spalla.
«Non doveva neanche venire in ritiro» ripete spesso Gasp quando parla dello spagnolo che nelle prime due gare del campionato ha giocato da difensore di destra. Un ruolo inedito che per stessa ammissione dell’allenatore non potrà occupare per trentotto partite. Nella seconda parte della scorsa stagione proprio in quella posizione si era messo in evidenza Celik, squalificato nell’esordio contro il Bologna e tenuto in panchina a Pisa. Certamente il turco non ha la qualità dell’ex Atletico Madrid, ma in quel ruolo ha dimostrato una buona affidabilità con Ranieri in panchina.
Eppure un investimento importante è arrivato in quel ruolo dal mercato estivo, dove la Roma ha prelevato il giovane Ghilardi dal Verona, ritenuto però ancora acerbo da Gasperini. Il potenziale del centrale italiano resta tutto da scoprire ma la sensazione è che debba lottare e crescere parecchio per avere più chance in campo.
Occhi puntati anche sull’ultimo arrivato Ziolkowski. Il polacco scovato da Massara rappresenta l’alternativa di prospettiva a Mancini che dall’arrivo di Ranieri ormai stabilmente occupa la posizione centrale della retroguardia giallorossa. Carattere e struttura fisica per il classe 2005 che ha già conquistato la chiamata della nazionale maggiore e ora vuole convincere anche il tecnico della Roma per il futuro.
Gerarchie in evoluzione e un reparto che nei primi centottanta minuti della stagione ha dimostrato grande affidabilità non subendo gol e rischiando poco. L’aggressività resta il marchio di fabbrica di Gasperini che ai difensori chiede anche una costante partecipazione anche nella fase offensiva. E poi c’è la certezza più grande, quella nelle mani di Svilar, fresco di rinnovo e già protagonista in questo inizio col guizzo di Pisa che ha tenuto in vita la Roma. Anche in porta, però, non mancano le sorprese. Vasquez non ha convinto il tecnico e Gollini, praticamente fuori rosa per tutta l’estate è entrato nella lista Uefa e ad oggi è tornato il dodicesimo della rosa giallorossa. Almeno per ora.
Fonte: Il Tempo
Ghilardi non è all’ altezza di un campionato di serie a. lento , si fa saltare , è timoroso. dovrebbe ricominciare dalla b o in prestito in una squadra di media bassa classifica
non è ancora mai sceso in campo…
Stai parlando di quello che è il miglior prospetto u21 in difesa e che è stato diverse volte capitano di quella nazionale.
Considerando che storicamente è proprio in difesa che l’Italia ha tirato fuori i migliori giocatori, mi sembra che la tua affermazione sia veramente fuori luogo.
Sicuramente non ha ancora la maturità per assimilare velocemente i movimenti particolari che richiede il nuovo mister, ma in generale stiamo parlando di un ottimo prospetto che è già pronto per la serie a.
Se non ci fosse stato un ritorno potente di Hermoso sarebbe stato lui il titolare, ma Gasp lo sta preparando al meglio in vista della coppa d’Africa… in quel periodo Hermoso ricoprirà il ruolo di Ndicka (il suo naturale) e Ghilardi si prenderà la titolarità sulla destra.
….ummmm questo commento mi ricorda qualcosa ummmm…. ah sì avevamo detto cosí anche di: frattesi, calafiori, toloi, svilar che lo chiamavate svitol, Allison , ndika pure era troppo lento… devo continuare?
si era detto cosí anche di calafiori, frattesi svilar ndika Allison …..
infatti è titolare e capitano della nazionale under 21……… ha 20 va’ lasciato crescere in pace e ci pensa Gasp.
Giallorosso hai pienamente ragione. Ghilardi è una tale sega che Gasperini e la Nazionale neanche lo calcolno. Che me tocca legge de prima mattina Mah…
ragazzi ma ancora che rispondete a commenti che sono chiaramente scritti per accendere discuissioni ed infastidire il tifoso….. uno che sa un minimo di calcio conosce perfettamente Ghilardi …sa benessimo che il suo compagno di squadra Leoni è stato acquistato dal Liverpool per 35 mln…. Ghilardi che prospetto viene subito dopo di lui 10 mln…. poi potranno anche fallire perche poi non si ha certezza di come risponderanno caratterialmente al passaggio di piazze piccole e ritrovarsi la pressione di Piazze come quella di ROma..ma decidere di investire su giovani del genere è sempre giusto e mai da criticare
Ma cosa stai dicendo!!!
ho visto svariate volte giocare ghilardi con la nazionale u21 , ha molte buone qualita’ , fisicamente strutturato , una buona velocità ,aggressivo sull’avversario, ma a volte mi ha dato l’ impressione che avesse dei momenti di perdita di concentrazione quasi delle amnesie e a conferma di cio’ mi ha colpito la reazione di Gasperini nei suoi confronti in una della amichevoli estive. Credo abbia bisogno di lavorare da questo punto di vista e con calma con un maestro come Gasperini i risultati verranno , l’importante e’ avere pazienza e non massacrarlo al primo eventuale errore.
ma finitela con le sentenze ! E’ un ragazzino che deve imparare. E’ normale che sta dietro nelle gerarchia a chi ha molta più’ esperienza di lui. L’ articolo fa pena e serve solo a gettare odio sulla Roma.
adesso non è buono neanche Ghilardi…
guardatevi cosa fanno i difensori con il modulo di Gasperini, guardate le scalate e le uscite, fino a trequarti campo avversaria. guardatevi le partite e non commentate.
Gasperini è intelligente, se lo avesse fatto giocare lo avrebbe bruciato.
dimenticavo…. Massara è un fesso e Gasperini non capisce perché gli abbiano preso questo quello….ma per favore!!!!
Ma adesso bisogna fare polemica anche su Ghilardi?????
ma infatti, tanto quando Ndicka andrà via per la Coppa d’Africa guadagnerà molto più spazio
grazie Anto, finalmente qualcuno che ragiona
Certo che vedete la polemica in tutto è un dato di fatto che Gasperini per il momento preferisca altri a ghilardi. I giocatori che l’allenatore ritiene pronti o adatti giocano. Per una volta che fanno un articolo normale
La sfiga, solo un detrattore può definire sta spalata di fango “normale”.
c’è gente che inizia la giornata con un pessimo caffè…evidentemente
La prima stagione da incubo fu della Roma, non di Hermoso. Semplicemente non riuscì a integrarsi in quel casino. Quella situazione bruciò molti giocatori. Anche Dahl e LeFeé non ce l’hanno fatta a integrarsi ma si è visto che non sono male. Sono sicuro che anche i nostri quest’anno posso fare meglio dello scorso anno. L’anno scorso i Friedkin con le scelte sul reparto tecnico si sono suicidati. Quest’anno Con Ranieri, Massara e Gasperini il reparto tecnico è molto solido
Hermoso semplicemente arrivò senza preparazione atletica seria e ha pagato pegno, anche a Leverkusen (dove si infortunò pure alla spalla).
Ah ecco…. Adesso basta una partita amichevole per giudicare un giocatore….Scommetto che anche con Wesley avevi detto la stessa cosa….
Hermoso deve far valere i 6.5M lordi che la Roma annualmente sborsa per mentenerlo
È partita la macchina del fango per distruggere la Roma, si attaccherà un giocatori, allenatore, Ds, presidenza, Ranieri e qualcun altro ogni giorno. Siamo partiti troppo bene e questo non va bene.
Ma siamo alla seconda partita e già è bocciato?
Non mi sembra nemmeno lento, anzi. In amichevole ha voluto strafare proiettandosi più volte in avanti, troppo.
Un appunto: ci manca il difensore che sappia impostare, non so se Ziolkowsky o Ghliardi siano in grado. Uno come Bonucci che faceva dei lanci lunghi impeccabili: dalla difesa in porta in due tre passaggi!
Mancini non lo fa, per quello abbiamo in campo Cristante.
Vorrei vedere Ziolkowski come si disimpegna in mediana.
lasciatelo stare Ghilardi
Hermoso è un gran calciatore
Ghilardi l’ho visto giocare con l’Italia in alcune occasioni ed è sempre stato tra i migliori; ora ha uno degli allenatori più esigenti, forse il più esigente, di tutta l’Italia……. è normale che faccia fatica all’inizio, ma se lo stesso Gasperini non avesse visto in lui il potenziale per crescere, oggi non porterebbe la maglia della Roma. Pazienza con i giovani, non bruciamoli.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.