Wesley, il momento d’oro continua: gioca titolare nella vittoria del Brasile sul Cile. Panchina per Ziolkowski

Continua il momento magico del terzino giallorosso Wesley. Questa notte il neo acquisto della Roma ha giocato titolare nella vittoria del Brasile sul Cile per 3 a 0 nel match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

Continuiamo così. Avanti Brasile mio”, ha scritto sui social l’esterno 21enne, fortemente voluto da Gasperini nel corso dello scorso calciomercato estivo: convincente la sua prova. 

Non ha invece esordito Ziolkowski, rimasto in panchina nel pareggio per 1 a 1 tra Olanda e Polonia. Panchina anche per Zeki Celik con la Turchia. Attesa per questa sera, quando l’Ucraina di Dovbyk affronterà la Francia di Manu Konè in una sfida dal sapore romanista.

Giallorossi.net – T. De Cortis

7 Commenti

  1. Il Cile è da sempre una squadra ostica.
    Ancellotti fa vedere da subito la sua mano.
    Neymar a cuccia e Wesley titolare (in ruoli diversi ovviamente) sono la prova che il Brasile presto tornerà a far sentire il suo blasone!
    A quando l’Italia invece?!
    Ecco cari giornalisti, vedete di andare a caccia di queste info piuttosto che sparare balle a raffica sulla Roma…!
    FORZA ROMA

    • Comunque il Cile è una squadra ormai decaduta e lontana parente di quella splendida realtà che era fino a 5/6 anni fa.

    • Io veramente speravo che non venisse convocato. Questi andirivieni transoceanici sono una maledizione.

  2. e meno male
    che 25 mln era troppi per un 21 enne che gioca titolare della nazionale brasiliana oltretutto guidata da uno dei più vincenti tecnici della storia come è Ancelotti … che oltre a guardare un giocatore se sia ideoneo tecnicamente lo valuta anche tatticamente

  4. Se gioca titolare anche nel Brasile significa che la Roma ha visto giusto. Ziolkomski era alla prima convocazione e difficile che poteva avere subito spazio.

