Bailey: “Alla Roma periodo difficile, l’Aston Villa mi è mancato molto”

Si è chiusa con un ritorno in Premier League l’esperienza di Leon Bailey alla Roma. L’attaccante giamaicano ha lasciato il club giallorosso nel corso del mercato invernale, facendo rientro all’Aston Villa dopo una prima parte di stagione segnata da difficoltà. Il bilancio del suo passaggio a Trigoria parla di 11 presenze complessive e 2 assist.

Rientrato in Inghilterra, Bailey è stato subito reinserito da Unai Emery, che lo ha impiegato nella sfida contro il Newcastle. Il tecnico dei Villans aveva accolto positivamente il ritorno dell’esterno offensivo, sottolineando come il giocatore fosse rientrato “in ottima forma”.

Ai canali ufficiali del club di Premier League, Bailey ha raccontato le sensazioni legate al suo rientro e ha ripercorso brevemente il periodo vissuto in giallorosso. Parole chiare, che lasciano poco spazio alle interpretazioni: “Non riesco a descrivere la sensazione, è fantastico essere tornato. Alla Roma ho trascorso un periodo difficile. Questo posto, l’Aston Villa, mi è mancato molto, davvero. I tifosi sono stati così accoglienti: giocatori, staff, tutti. Sono davvero grato e felice di essere tornato”.