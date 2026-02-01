Calciomercato Roma, rilancio per Fortini: offerti 11 milioni più bonus, serve l’uscita di Tsimikas

La Roma continua a spingere sul fronte Niccolò Fortini e alza la propria proposta. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il club giallorosso ha presentato alla Fiorentina una nuova offerta da 10-11 milioni di euro più bonus, un rilancio significativo che a Firenze viene valutato con attenzione.

Il nodo principale resta la situazione contrattuale del terzino, legato al club viola fino al 2027 ma senza certezze sul rinnovo. Un dettaglio che rende l’offerta romanista particolarmente interessante e che potrebbe spingere la Fiorentina a prendere in seria considerazione la cessione già in questa finestra di mercato.

Al momento, però, l’operazione è frenata da una questione interna alla Roma. L’affondo decisivo per Fortini è infatti subordinato a un’uscita, quella di Tsimikas. Nonostante le smentite arrivate da Trigoria, una trattativa con il Besiktas per la cessione del giocatore greco era stata effettivamente impostata su basi avanzate.

L’affare si è però bloccato a causa delle perplessità dello stesso Tsimikas, poco convinto della destinazione turca. Finché questa situazione resterà irrisolta, l’assalto finale a Fortini non potrà decollare. La pista, comunque, resta apertissima e va seguita fino alle ultime ore del mercato: se l’uscita di Tsimikas dovesse sbloccarsi, la Roma è pronta a tornare con decisione sul terzino della Fiorentina.