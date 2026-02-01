Primavera, Roma corsara a Lecce: 0-3 e ritorno in vetta, doppietta di Seck

La Roma Primavera ritrova slancio e risponde presente dopo un periodo complicato. Dopo il pareggio contro il Torino e la sconfitta contro il Bologna, i giallorossi tornano a vincere con autorità imponendosi per 0-3 sul campo del Lecce nella gara valida per la ventitreesima giornata di campionato.

La partita si sblocca al 28’, quando Seck è il più rapido di tutti ad avventarsi sulla respinta corta del portiere avversario e a firmare il vantaggio romanista. La Roma gestisce il match con ordine e trova il raddoppio nella ripresa, ancora con Seck, che al 71’ colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Di Nunzio, completando così la sua doppietta personale.

Il Lecce accusa il colpo e otto minuti più tardi arriva il sigillo definitivo: Morucci chiude i conti con una conclusione incrociata che fissa il risultato sullo 0-3. Una vittoria netta, costruita con solidità e cinismo, che consente alla squadra di Guidi di tornare in testa alla classifica.

Grazie a questo successo, la Roma Primavera sale a quota 40 punti e si porta a +1 su Parma e Fiorentina, riprendendo la vetta del campionato e rilanciando le proprie ambizioni dopo le recenti battute d’arresto.

IL TABELLINO

LECCE: Penev; Scott, Pehlivanov, Pacia (29′ Kozarac); Rashidi (85′ Spinelli), Calame, Staszak (75′ Di Pasquale), Gorter, Dalla Costa (85′ Persano); Laerke, Esteban (46′ Onyemachi).

A disp.: Lupo, Perrone, Specchia, Piccinno, Danese, Palmieri.

All.: Schipa.

ROMA: De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Sangaré (23′ Carlaccini), Panico, Bah, Litti (72′ Mirra); Di Nunzio (85′ Arduini), Forte (72′ Almaviva); Morucci (85′ Tumminelli).

A disp.: Sala, Zelezny, Zinni, Scacchi, Carlaccini, Sarac.

All.: Guidi.

Giallorossi.net – T. De Cortis