UDINESE-ROMA, i convocati di Gasperini: torna Hermoso, out Ferguson

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Udinese-Roma, giornata numero 23 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del nostro allenatore: out El Shaarawy e Ferguson, convocati e giovani Della Rocca e Arena. Torna in lista Hermoso.
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli.
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Della Rocca, Vaz.
Fonte: asroma.com
Ferguson fa paura ragazzi miei…
io leggo i nomi degli attaccanti. se ve pare normale…
certo che è normale per tutte le squadre se i maggiorenni (Dybala, Dovbik, Ferguson, El Shaaravy) sono tutti infortunati, oppure in maniera subdola e meschina vuoi far credere che la colpa anche di questo è di Massara?
Impressionante gli attaccanti convocati per la partita di domani. A parte Malen e Soule’, tutti gli altri sono minorenni.
Il Napoli ha pescato dal cilindro Vergara… chissà noi che non peschiamo Vaz o Arena?
Molte squadre hanno tanti infortunati, noi forse più di tutti, ma pensate ha chi ha fuori Anguissa De Bruyne Gilmour Di Lorenzo Lukaku milikovic Savic e gioca praticamente con Mctominay e Lobotka ha fare tutto.
Troppe partite troppi infortuni e poi noi abbiamo due fragilissimi a cui aggiungere un Dovbik sfasciato
Te credo, i maggiorenni (Dybala, Dovbik, Ferguson, El Shaaravy) so tutti infortunati.
o mamma ho sbagliato tutte le H,🤣
Che strano Ferguson e’ infortunato.
