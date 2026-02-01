UDINESE-ROMA, i convocati di Gasperini: torna Hermoso, out Ferguson

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Udinese-Roma, giornata numero 23 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del nostro allenatore: out El Shaarawy e Ferguson, convocati e giovani Della Rocca e Arena. Torna in lista Hermoso.

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli.

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Della Rocca, Vaz.

Fonte: asroma.com