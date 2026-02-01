UDINESE-ROMA, i convocati di Gasperini: torna Hermoso, out Ferguson

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Udinese-Roma, giornata numero 23 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del nostro allenatore: out El Shaarawy e Ferguson, convocati e giovani Della Rocca e Arena. Torna in lista Hermoso.

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli.
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Della Rocca, Vaz.

Fonte: asroma.com

    • certo che è normale per tutte le squadre se i maggiorenni (Dybala, Dovbik, Ferguson, El Shaaravy) sono tutti infortunati, oppure in maniera subdola e meschina vuoi far credere che la colpa anche di questo è di Massara?

  3. Impressionante gli attaccanti convocati per la partita di domani. A parte Malen e Soule’, tutti gli altri sono minorenni.

    • Il Napoli ha pescato dal cilindro Vergara… chissà noi che non peschiamo Vaz o Arena?
      Molte squadre hanno tanti infortunati, noi forse più di tutti, ma pensate ha chi ha fuori Anguissa De Bruyne Gilmour Di Lorenzo Lukaku milikovic Savic e gioca praticamente con Mctominay e Lobotka ha fare tutto.
      Troppe partite troppi infortuni e poi noi abbiamo due fragilissimi a cui aggiungere un Dovbik sfasciato

