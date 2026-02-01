Serie A, Como-Atalanta 0-0: Carnesecchi salva i bergamaschi in 10, pari beffa per i Lariani

Termina senza reti la sfida tra Como e Atalanta, valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Il match, disputato alle ore 15, è stato fortemente condizionato dall’espulsione di Ahanor all’8’, episodio che ha stravolto subito il piano tattico della Dea.

I padroni di casa hanno provato in tutti i modi a sfondare la difesa bergamasca, ma i tentativi sono stati vani, complice anche la prestazione super di Carnesecchi, decisivo in più circostanze. Nel finale, al 98’, il Como ha avuto l’occasione per conquistare i tre punti con un rigore calciato da Nico Paz, parato ancora una volta dall’estremo difensore atalantino.

Con questo risultato, l’Atalanta resta al settimo posto in classifica con 36 punti, mentre il Como manca l’opportunità di superare Juventus e Roma, mantenendo la sesta posizione con 41 punti.

Redazione GR.net