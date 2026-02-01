Bailey, Abraham e Sancho non bastano: l’Aston Villa crolla col Brentford in dieci

L’Aston Villa di Unai Emery spreca l’occasione di agganciare o superare il Manchester City e rimane al terzo posto in classifica con 46 punti. I Villans cadono in casa contro il Brentford, che ha giocato gran parte della gara in dieci uomini dopo l’espulsione di Schade al 42’ del primo tempo. A decidere il match è la rete di Ouattara, arrivata al 47’.

In campo con la maglia dei Villans anche l’ex giallorosso Tammy Abraham e Jadon Sancho, protagonista di una lunga telenovela estiva con la Roma. Dalla ripresa, al 46’, scende in campo anche Leon Bailey, rientrato all’Aston Villa dopo l’interruzione del prestito in giallorosso nella prima parte di stagione. Ma il risultato non cambia.

Nonostante la battuta d’arresto in campionato, l’Aston Villa resta tra le squadre di vertice della Premier League e figura tra le pretendenti alla vittoria dell’Europa League. Secondo il sorteggio degli ottavi di finale, la squadra di Gasperini potrebbe incrociare proprio i Villans già ai quarti della competizione.

Redazione GR.net

