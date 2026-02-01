LIVE! Zaragoza alla Roma, è fatta: accordo trovato anche con il Bayern, i dettagli dell’affare

AGGIORNAMENTO ORE 18:50 – Il trasferimento di Zaragoza alla Roma avverrà in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions e a un certo numero di presenze da raggiungere. Lo riferisce Gianluca Di Marzio su X.

AGGIORNAMENTO ORE 18:40 – Fabrizio Romano conferma la chiusura della trattativa tra Bayern Monaco e Roma per Bryan Zaragoza. Operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Anche il Celta Vigo riceverà un compenso per l’interruzione anticipata del prestito.

🚨🟡🔴 AS Roma agree verbal deal to sign Bryan Zaragoza, here we go! After agreement with the player reported on Saturday, deal now also in place with FC Bayern. Celta Vigo receive a fee for breaking loan, Bayern agree on loan with buy option clause that could become mandatory. pic.twitter.com/YgRS9QSfN9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 – La Roma e il Bayern hanno trovato un accordo di massima per il trasferimento di Zaragoza in giallorosso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato e una possibile penale in caso di mancato acquisto del calciatore. Affare ormai ai dettagli, al Celta andrà un indennizzo. Lo scrive Filippo Biafora de Il Tempo su X.

AGGIORNAMENTO ORE 15:10 – Il nodo della trattativa tra Roma e Bayern Monaco per Bryan Zaragoza è l’obbligo di riscatto e le sue condizioni: lo riferisce Gianluca di Marzio di Sky Sport. Questa infatti è l’unica formula con cui si può chiudere l’affare, e le parti continuano a lavorare per regalare a Gasperini l’ultimo rinforzo per l’attacco di questo gennaio.

AGGIORNAMENTO ORE 14:40 – Nella giornata odierna è previsto un incontro a Milano tra Fali Ramadani, agente di Bryan Zaragoza, e il direttore sportivo Massara. Un summit mirato a trovare l’incastro definitivo e provare a portare l’operazione verso la conclusione.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in queste ore sono in corso dialoghi diretti tra la dirigenza giallorossa e il Bayern Monaco per ottenere il via libera finale. La Roma lavora sull’accelerata decisiva, consapevole di essere entrata nella fase cruciale della trattativa.

La Roma imprime una decisa accelerazione per Bryan Zaragoza e compie nella notte un passaggio chiave nella trattativa. Il club giallorosso ha infatti raggiunto l’accordo con il giocatore, che ha dato il proprio via libera al trasferimento dopo aver valutato il progetto proposto. Un segnale forte, che sposta ora il confronto sul tavolo con il Bayern Monaco.

L’esterno spagnolo, attualmente in prestito all’Osasuna ma di proprietà del club bavarese, ha dunque aperto alla soluzione romanista. Nella mattinata di oggi sono ripresi i contatti tra le parti per definire formula e cifre dell’operazione, con la Roma intenzionata a chiudere nel più breve tempo possibile e a mettere a disposizione di Gasperini un profilo in grado di garantire imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno sugli esterni.

