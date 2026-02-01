LIVE! Zaragoza alla Roma, è fatta: accordo trovato anche con il Bayern, i dettagli dell’affare

AGGIORNAMENTO ORE 18:50 – Il trasferimento di Zaragoza alla Roma avverrà in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions e a un certo numero di presenze da raggiungere. Lo riferisce Gianluca Di Marzio su X.
AGGIORNAMENTO ORE 18:40 – Fabrizio Romano conferma la chiusura della trattativa tra Bayern Monaco e Roma per Bryan Zaragoza. Operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Anche il Celta Vigo riceverà un compenso per l’interruzione anticipata del prestito.
🚨🟡🔴 AS Roma agree verbal deal to sign Bryan Zaragoza, here we go!
After agreement with the player reported on Saturday, deal now also in place with FC Bayern.
Celta Vigo receive a fee for breaking loan, Bayern agree on loan with buy option clause that could become mandatory. pic.twitter.com/YgRS9QSfN9
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026
AGGIORNAMENTO ORE 18:00 – La Roma e il Bayern hanno trovato un accordo di massima per il trasferimento di Zaragoza in giallorosso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato e una possibile penale in caso di mancato acquisto del calciatore. Affare ormai ai dettagli, al Celta andrà un indennizzo. Lo scrive Filippo Biafora de Il Tempo su X.
AGGIORNAMENTO ORE 15:10 – Il nodo della trattativa tra Roma e Bayern Monaco per Bryan Zaragoza è l’obbligo di riscatto e le sue condizioni: lo riferisce Gianluca di Marzio di Sky Sport. Questa infatti è l’unica formula con cui si può chiudere l’affare, e le parti continuano a lavorare per regalare a Gasperini l’ultimo rinforzo per l’attacco di questo gennaio.
AGGIORNAMENTO ORE 14:40 – Nella giornata odierna è previsto un incontro a Milano tra Fali Ramadani, agente di Bryan Zaragoza, e il direttore sportivo Massara. Un summit mirato a trovare l’incastro definitivo e provare a portare l’operazione verso la conclusione.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in queste ore sono in corso dialoghi diretti tra la dirigenza giallorossa e il Bayern Monaco per ottenere il via libera finale. La Roma lavora sull’accelerata decisiva, consapevole di essere entrata nella fase cruciale della trattativa.
LEGGI ANCHE – Chi è Bryan Zaragoza: pregi e difetti dell’ala spagnola del Bayern (VIDEO)
……….
La Roma imprime una decisa accelerazione per Bryan Zaragoza e compie nella notte un passaggio chiave nella trattativa. Il club giallorosso ha infatti raggiunto l’accordo con il giocatore, che ha dato il proprio via libera al trasferimento dopo aver valutato il progetto proposto. Un segnale forte, che sposta ora il confronto sul tavolo con il Bayern Monaco.
L’esterno spagnolo, attualmente in prestito all’Osasuna ma di proprietà del club bavarese, ha dunque aperto alla soluzione romanista. Nella mattinata di oggi sono ripresi i contatti tra le parti per definire formula e cifre dell’operazione, con la Roma intenzionata a chiudere nel più breve tempo possibile e a mettere a disposizione di Gasperini un profilo in grado di garantire imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno sugli esterni.
SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…
ma lasciatelo la. Piano altro che b…serve altro e se non ci sono sono soldi meglio valorizzare i nostri (Venturino). Attenzione che arrivare tra le prime 4 non é cosi scontato soprattutto ora con il Napoli fuori dalle coppe. inter inarrivabile Milan solo campionato e Juventus di Spalletti che bisogna capire quello che farà.
li quel buco andava riempito con un “top” non con un “tap(po)”.
Zenone questo ha 3 presenze in nazionale (amichevoli o giù di li) e sono 1 anno e mezzo che non viene convocato
Vai a commentare l’altra sponda. E’ una scommessa di 15 milioni. si fa tutta la vita visto la capacità di fare superiorità numerica
io invece credo che arrivare tra le prime 4 se gli acquisti saranno i zaragoza della situazione non c’è la faremo mai.
al bayern staranno organizzando un’altra oktober fest, non ci credono manco loro esista una squadra che se lo compra.
Giocatore che potrebbe rappresentare una scommessa interessante: prezzo abbordabile, e’ nel giro della nazionale spagnola, ha 25 anni ed era stato acquistato da Bayern Monaco. Potrebbe avere difficolta’ ad inserirsi come invece potrebbe trovarsi bene e dare il suo contributo. Ai posteri l’ardua sentenza.
PS: non condivido chi lo giudica male senza conoscerlo solo perche’ non e’ un giocatore di prima fascia o per la sua statura.
il mondo è pieno di incompetenti che giocano a fare gli espertoni…….provate a chiedere loro quanti giocatori del Como conoscevano prima ….. purtroppo poi negano di aver detto tutto.
Io spero sempre che siano buoni e che abbiano sbagliato gli altri..a vedere i video ha lo stile di gioco di Menez, che quando era in giornata ci faceva divertire..Forza Roma Sempre
Resto con molte perplessità,
ma del resto ero perplesso anche per Wesley, quindi speriamo finisca nello stesso modo 🙂
no Wesley era titolarissimo nel Flamenco
All’ asta di riparazione però non ci butto il malloppo…. farò all in su Malen e Vergara.
io su baturina
mi sa che ti seguo
Non so chi sia , ma se Gasperini lo ritiene valido bisogna seguirlo. D’altronde amici miei si è ormai visto che i famosi top player o sono veramente top ( e non possiamo permetterceli, sia per i soldi e sia perché alla Roma non ci vogliono venire!) o se no bisogna cercare di scoprire nuove strade funzionali al progetto. Le grandi squadre non si fanno di soli campioni ma anche di gente utile per certi ruoli.
Gasp. non lo ritiene valido ma solo una alternativa perche’ gli serve come il pane un esterno. Comunque vista l’altezza, il difensore con una spallata lo fa volare in tribuna. Perche’ lo danno a noi? Ha fatto poche partite e pochissimi gol, fa la panchina quindi……
Il difensore ci deve arrivare a dargli una spallata, dopo che l’ha visto solo di spalle per rincorrerlo
vedremo. sicuramente il Celta e il Bayern non ne saranno organi e non ci saranno molte vedove. vedremo.
non serve, non serve!! altro acquisto senza senso!
E allora non viene
Ma chi è?
magari ci stupirà, ma la perplessità sul fisico da 12enne ci sta tutta…
L’obbligo di riscatto suonerebbe come una trappola!
Attenzione!
O si è SICURI o lassamo perde, perché sperperare oggi (sempre sia possibile…) ci può costare carissimo domani (la vendita di un nostro pezzo pregiato!).
Mi auguro vivamente questa non la toppi Mascara, costerebbe caro a lui e soprattutto a tutta la Roma.
FORZA ROMA
Ve prego noo!
Mi raccomando facciamoci prendere per il collo!!!!! Mettiamo un obbligo di riscatto per fare un favore al Bayern.
guarda come va a finì eh.
Un film pure per prendere questo ….
ma al celta stava in prestito con obbligo?
se sì, allora giusto che il Bayern pretenda le stesse condizioni.
ma se li non lo aveva, non vedo per quale motivo dovrebbe averlo necessariamente con noi… oltre al fatto che siamo notoriamente la vigna dei…
E per quale motivo dovrebbero farti il favore?
E’ chiaro che ci devono essere condizioni migliorative per loro.
Vedrai che mettono almeno l’obbligo con champions.
e tu notoriamente ci dici chi sei ?
L’Atletico Madrid stà per annunciare Lookman e Marcos Leonardo, non dico che spendere 50 milioni per un solo giocatore poco futuribile sia giusto ma nemmeno presentarsi con 3 18enni Vaz,Venturino e forse Fortini e un ragazzo di 24 anni che fin ora non ha mai inciso segnando pochissimi goal addirittura inserendo l’obbligo di riscatto…..
Diciamoci la verità se questo fosse il mercato l’unico giocatore veramente di valore che si può definire un colpo di mercato a quel prezzo è Malen gli altri arrivati e non sono gente da “svezzare” che poco centra con ElEyanaui o Ghilardi che già giocavano titolari nei rispettivi campionati ed hanno giustamente dovuto attendere solo di ambientarsi nella squadra e alle richieste del mister….
Se questo dovesse essere il mercato credo che nessuno degli arrivati tolto Malen possa dare un valore aggiunto se non in qualche sporadica partita semplicemente perchè Gasp gli farà vedere il campo con il contagocce.
Ultima riflessione spero che la società non ceda al ricatto dell’obbligo per Zaragoza e che a questo punto si rimandi all’estate l’acquisto dell’esterno e anche Fortini ragazzi diciamocelo AD OGGI è una grandissima pipxa…
a me sta storia che Malen debba essere il salvatore della patria e il resto “vabbè, vedemo” non piace.
A very ordinary player
ricorda Conceicao, sembra una freccia che al momento ci manca, quindi…perche no?
La superiorità numerica (senza gol) costa quindici milioni. Uno che tira pure in porta quanto dovrebbe costare? E’ incredibile spendere 15 + 25 milioni per giocatori futuribili e che comunque non sono certezze. Qui non mancano i soldi. Si fanno cose incomprensibili. Bisognerebbe se non altro darsi una regola. Non nominare invano il nome di Thomas Hassler. Più di ottanta partite in nazionale. Prego rivedersi il centrocampo di quella Germania.
Io sono ottimista, voglio pensare che arriverà e che si rivelerà un bel giocatore. Col ritorno di Angelino e magari un nuovo terzino sinistro sistemiamo la fascia sinistra.
Niente.
Dopo 8 mesi di attesa, pure a sto giro ridotto a sperà che non arrivi l’improbabile personaggio della disperazione.
Leggendo e mettendo insieme il puzzle, l’obbligo di acquisto da parte del Celta era quasi scattato o mancava poco. Il tema è che, stando a quanto si legge, il Celta non ha il becco di un quattrino e quindi non può riscattarlo. Se le cose stanno così si spiega perché il Bayern voglia ora l’obbligo o delle condizioni facili affinché questo scatti. Per lo meno le stesse che aveva con il Celta a questo punto della stagione. Quindi non è che ti stanno prendendo per il collo, stanno facendo giustamente i propri interessi. E’ come se oggi la squadra X chiedesse Ferguson a cui mancano 3 partite per far scattare l’obbligo di acquisto con noi. Non è che il Brighton interrompe il prestito con la Roma e lo fa ripartire da zero per il club che subentra. Ma anche giustamente direi. La domanda è sempre la stessa: vale la pena investire per questo giocatore o no?
no!
anche perché se fosse stata la prima scelta lo prendevi il primo giorno di mercato
No.
E Ranieri?
Acquisto assurdo. Panchinaro da 32 chili che non vuole nessuno e che a 25 anni non ha dimostrato niente. Se non buttano soldi ogni sessione di mercato non sono contenti
Quindi sulla fascia ce vo gente pesante, giusto? Uno de 90 chili, alto due metri che fa i 100 metri in 30 secondi te ve bene?
Ai tanti polemici avete rotto!!!
Cambiate squadra! Tifate Arsenal e postate lì le vostre frustrazioni. Siete i migliori mariti, i migliori amanti, i migliori padri, i migliori lavoratori, i migliori politici, i migliori medici, i migliori allenatori, i migliori ds e i migliori presidenti… complimenti a voi… io sono mediocre ma felice e felice di tifare la mia squadra (compresi i ds e tutto ciò che la compone).
Hai ragione. Tutti DS da tastiera. Con i soldi degli altri.
Concordo ogni tua considerazione nei confronti dei tuttologi del web che sono sempre e solo insoddisfatti.
questo e’ forte
Considerando che l’esterno è un obiettivo fin da giugno passato, Zaragoza è un piano Z.
Ahahahahaaha
Vero, ma si è verificato il problema centravanti, ne abbiamo presi due… e i soldi sono finiti. Stanno provando a mettere una pezza senza appesantire troppo il bilancio, siamo comunque lì ed invece di creare tutta sta polemica stile quaglie, vediamo che succede e tifiamo sta squadra. E non mi sembra che le nostre concorrenti stanno a fa sti colpi clamorosi.
Non è un piano Z, è una grande scommessa che si deve fare. I fenomeni puoi prenderli solo cosi. 15 milioni non sono niente, è giovane e lo puoi rivendere a 6-7 se fallisce
O ci si deve accontentare del panchinaro del Zaragoza o a non prendere nessuno come sempre all’ ultimo giorno di mercato, i soldi c’erano eccome ma si è deciso di investire 25 milioni su un 18enne che fa panchina invece che su un titolare
altra scommessa , altro obbligo. Il terzo cugino Posalaquaglia ha xolpito ancora
Secondo me è un buon calciatore.
Stessa figurina di Baldanzi….
peppe x peppe me tengo.peppe mio avete rotto.le scatole x prendere tanto x prendere,
questo è il piano C o D altro che piano B
quindi Gasp può anche aver dato l’ok ma rimane sempre una terza quarta scelta
l’obbligo sarebbe una mossa senza senso
ma io non capisco! ma non mi sembra che con il Celta Vigo fosse un prestito com obbligo mi pare!
Ma Massara si fa davvero prendere per la cravatta da tutti? con chiunque abbiamo trattato abbiamo dovuto mettere l’obbligo. Questo succede quando ti decidi nelle ultime 24 ore a fare un giocatore che tutti sanno che ti serve da 10 mesi! per favore chiudi questa e poi vattene !
complimenti alla nostra mitica società,un’altro scarto …avanti così,poi con il nuovo mini stadio fatto a misura loro e per pochi altri l’impresa è quasi compiuta….
ma non riuscite mai a godervela????
in campionato stiamo andando bene,in coppa ci siamo qualificati senza passare dai playoff e stiamo sempre a criticare???
proprio noi dovremmo sapere che Roma non fu fatta in un giorno!!!!
c’è saint-maximin svincolato che aspettiamo a prenderlo che vale 10 volte zaragoza.
Una telenovela pure per questo.
Nusa ha fatto impazzire l Italia questo il Barcellona. uno costa 70 l’altro 15. uno sembra un fenomeno l altro no . uno è 180 l altro 165. uno gioca nel Lipsione l altro molto probabilmente nella Roma. Vediamolo in campo, mi sembra che nel nostro attuale contesto possa essere molto utile.
Che poi mi sembra di aver letto che questo, paradossalmente, non percepisce neanche poco. 4 mln lordi (mi sembra) per uno che ripeto ha giocato il 60% delle partite da Titolare nel Celta Vigo. Che poi secondo me al Celta non gli sembra vero, gli paghi a quanto sembra un indennizzo e gli togli uno stipendio per loro insostenibile, navigano in brutte acque; al Bayern manco a dirlo, perche’ il Celta 12 mln…. ma quando te li dava. Dopo Bailey e Ferguson due che bastava vedere le cartelle cliniche per lasciarli dove erano, arriva questo.
Mi sembra di aver letto che guadagna 2,5 milioni non 4.
al momento la Roma è tra le prime quattro. considerando che quelli che sono stati ceduti erano praticamente nulli ( in particolare Bailey ha gia’ cominciato a rovinare l’Aston Villa e speriamo che continui così) se i nuovi arrivati danno il loro contributo come ha gia’ cominciato a fare Malen ( senza il quale a Torino secondo me non vincevamo) potrebbe anche bastare a restare in questa posizione.
Gasp sta compiendo un miracolo a giocarsi punto a punto la champions con Juve e Napoli. Ma vogliamo assecondarlo? Vogliamo dargli le armi giuste?
Una sola parola: rinnovamento. Ottimo se venisse. Per me è il benvenuto. Se dimostra qualità e soprattutto voglia di giocare, ci sarà molto utile.
Ad oggi vedrei questa formazione (non considerando gli infortuni) 3-4-2-1: Svilar, Mancini, N’Dicka, Hermoso, Celik, Koné, Pisilli, Wesley, Dybala, Malen, Zaragoza.
Da quello che leggo alla fine paghi un indennizzo al Celta (2 mln) e, comunque vada a finire, il Bayern o prendendo a titolo definitivo il giocatore (12 mln) o pagando una penale (aspettiamo di capire), piu’ 5 mesi di stipendio a questo qui (2 mln lordi?). Siamo vittime delle altra squadre che ti impongono di pagare quello che decidono loro alle loro condizioni. Paghiamo un sostituto di Bailey, compreso lo stipendio, 6 milioni (fissando la penale a 2 mln ad essere buoni)? Se ci mettiamo che per Bailey era previsto un indennizzo di 2 mln e per 6 mesi gli abbiamo versato 3 mln…dunque potremmo spendere, ma ci deve dire bene, come minimo 11 mln fra due giocatori NON considerati titolari. Io rimango sbalordito. Capisco perche’ Massara e’ stato allontanto dal Rennes. Se le opportunita’ da cogliere sono queste…
Meglio avere Zaragoza che niente o 6 mesi di Pellegrini ed El Sha che sono ex giocatori.. con questo tridente composto da Soulé-Malen-Zaragoza e Dybala, Venturino e Vaz a subentrare possiamo giocarcela per mantenere il quarto posto.
Io credo che se gasp ha detto si vuol dire che ci crede per caratteristiche e classe tecnica… Se un calciatore non gli piace nn lo prende e lo ha dimostrato.
Le caratteristiche per quel ruolo c è le ha indubbiamente. Vediamo come regge il campionato italiano diverso dalla Liga ma più simile alla Bundesliga
Io cmq nn perderei d occhio Venturino in quel ruolo, è un giovane che deve crescere
perché non hanno prespo Boga a 5 cucuzze,, la giuventus lo ha comprado🤔
…allora ricapitolando…obbligo a certe condizioni, penale se non si acquista, indennizzo al celta vigo… di che marca e’ la cravatta stavolta??
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.