CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 10:30 – Soulé incedibile per la Roma

La Roma ha blindato Matías Soulé (22), respingendo tutte le offerte arrivate a gennaio, soprattutto da Premier e Bundesliga. Il club lo considera centrale nel progetto tecnico e non sacrificabile. Contro l’Udinese è atteso dal primo minuto. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – Roma, nuovi contatti per chiudere con Zaragoza

La Roma accelera per Bryan Zaragoza (24), esterno offensivo del Bayern Monaco in prestito al Celta Vigo. Gli spagnoli, in difficoltà economica, hanno aperto all’interruzione del prestito. La formula discussa è un prestito oneroso da circa 2 milioni con diritto di riscatto tra i 13 e i 14 milioni. Nuovi contatti anche oggi per chiudere. (Sky Sport)

Ore 9:00 – Fortini, ipotesi assalto finale

Da monitorare la situazione di Niccolò Fortini (19). La Roma potrebbe tentare un affondo last minute da circa 10 milioni più bonus, sfruttando la scadenza del contratto nel 2027. Al momento resta una pista secondaria: la priorità è l’attacco. (Il Tempo)

Ore 8:30 – Nkunku dice no alla Roma

Christopher Nkunku (28) era il profilo preferito da Gasperini, ma la trattativa non è mai decollata. Nessuna apertura da parte del giocatore, deciso a restare al Milan dopo un confronto con la famiglia. (Gazzetta dello Sport)

