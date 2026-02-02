Udinese-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in tv

La Roma torna in campo dopo aver compiuto la sua missione in Europa League con l’obiettivo di consolidare il suo posto in classifica e difendere la zona Champions League. Lunedì 2 febbraio 2026, alle 20:45, il Bluenergy Stadium ospiterà la sfida contro l’Udinese, decima forza del campionato con 29 punti, in una gara che si preannuncia intensa e tatticamente combattuta.

I giallorossi cercano continuità di risultati per restare agguerriti nella corsa alle posizioni europee, mentre l’Udinese punta a centrare un piazzamento di metà classifica più tranquillo. Un match equilibrato, dove le assenze e i rientri di alcuni giocatori chiave potrebbero fare la differenza.

Le ultime dai campi

QUI UDINESE – Runjaic confermerà con ogni probabilità il 3-5-1-1, con Okoye tra i pali e il terzetto difensivo formato da Solet, Kristensen e Bertola o Kabasele, ancora in ballottaggio. Sulle fasce agiranno Ehizibue e Zemura, mentre in mediana Miller, Ekkelenkamp e Karlstrom guideranno la manovra. Atta sarà trequartista dietro Davis, unica punta titolare. Assenti Piotrowski e Buksa; in dubbio Zaniolo. Nessun squalificato, diffidato Karlstrom.

QUI ROMA – Gasperini schiererà probabilmente il consueto 3-4-2-1, con Svilar in porta e il terzetto difensivo Mancini, Ndicka e Hermoso, reduce da un recupero lampo. Sugli esterni Celik e Wesley, in mediana Cristante ed El Aynaoui. In avanti, Soulè supporterà Malen, mentre Pellegrini sarà il trequartista. Attacco giallorosso decimato: Dybala, Ferguson, Dovbyk ed El Shaarawy out.

Dove vederla in TV

Udinese-Roma sarà trasmessa in diretta da DAZN e Sky (canale 251), con collegamento pre-partita dalle 20:00. La gara sarà visibile su smart TV, PC, smartphone e tablet tramite app DAZN, Sky Go o NOW.

Quote e pronostico

I bookmaker vedono la Roma favorita con la vittoria quotata intorno a 1.98, mentre il pareggio è dato a 3.40 e il successo dell’Udinese a 4.15. Le probabilità di vittoria dei giallorossi si aggirano tra il 48 e il 50%. Il risultato più probabile è una vittoria di misura della Roma, con punteggi tipo 1-0 o 2-0, supportata dalla solidità difensiva e dalla maggiore qualità a centrocampo e in attacco.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1) – Okoye; Bertol, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis. All.: Runjaic

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulè, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini

Arbitro: Juan Luca Sacchi

Assistenti: Dei Giudici – Moro

IV uomo: Ayroldi

VAR: Ghersini

AVAR: Maresca

Giallorossi.net – T. De Cortis