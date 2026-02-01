Roma a Udine con l’attacco contato: Gasp punta tutto su Malen

La Roma si avvicina alla sfida contro l’Udinese con un quadro chiaro ma tutt’altro che equilibrato tra i reparti. Se l’attacco continua a fare i conti con diverse assenze, la difesa ritrova invece stabilità e uomini chiave.
Il nodo principale resta legato a Ferguson. L’attaccante anche ieri ha svolto lavoro differenziato e oggi sarà sottoposto a un provino per verificare le condizioni della caviglia. Le sensazioni, però, non sono positive: le possibilità di vederlo tra i convocati sono ridotte al minimo. Non ci sarà neppure El Shaarawy, ancora fermo per un problema al tendine d’Achille, mentre Koné è indisponibile a centrocampo e punta a rientrare per la gara contro il Napoli del 15 febbraio.
In attacco, in attesa dell’arrivo di Bryan Zaragoza, saranno Soulè e Pellegrini a supportare Donyall Malen, a caccia di nuovi gol dopo quelli falliti contro il Milan. Gli unici ricambi dalla panchina saranno rappresentati dai giovanissimi Venturino e Vaz. La coperta è cortissima lì davanti per Gasp.
LEGGI ANCHE – Emery: “Malen? Decisione difficile, avrei preferito che restasse”
A fronte delle difficoltà offensive, arrivano però segnali incoraggianti dalla retroguardia: recupero lampo di Mario Hermoso che domani a Udine dovrebbe partire titolare nel terzetto difensivo insieme a Mancini e Ndicka. Un rientro anticipato di circa due settimane rispetto alla tabella iniziale, dopo la lesione di secondo grado all’ileopsoas rimediata contro il Torino. Hermoso si è allenato regolarmente in gruppo anche nelle ultime ore e si candida con decisione a una maglia dal primo minuto. Una scelta che darebbe continuità a una difesa che finora ha sempre fornito risposte positive.
Oggi pomeriggio la Roma tornerà in campo per la rifinitura, ultimo appuntamento prima della partenza per Udine, che permetterà a Gasperini di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.
LEGGI ANCHE – Mourinho: “Scudetto? Purtroppo è tra Inter, Milan e Napoli. Io andrei di corsa al Circo Massimo…” (VIDEO)
Fonti: Il Messaggero / Corsera / Il Tempo / Corsport
Malen che Vaz, ci affidiamo alla Venturina
udinese squadra piu fisica d’italia, per fortuna a livello tecnico e tattico stanno messi male
tocchera lottare su ogni pallone come se fosse una finale e ripartire in velocita con soule e malen
Forza Roma
Su Hermoso ci andrei cauto, gradirei un ingresso nei minuti finali per evitare rischi. Visto che abbiamo ricevuto segnali piuttosto positivi da Ziolkowski e Ghilardi (retropassaggio a parte, errori che capitano), tanto vale usarli!
Con Malen si è visto il centravanti vero, quello che mancava… DAJEEE!
El Shaarawy, Dybala, Ferguson e ci metto anche Pellegrini… ma stanno sempre male????
si perché se gli altri fossero stati a disposizione, sarebbe cambiato qualcosa, ve? forse Soule avrebbe fatto qualcosa visto che almeno contro le Udinese pare quasi forte. o su Dybala che segna solo se ci danno un rigore?Sempre e solo su Malen! dal suo arrivo in poi.
grande affare ferguson…così come bailey e la mancata cessione di dovbyk. Ricordiamo sempre che se non fosse per Gasp non si sarebbe mosso Ryan per prendere Malen.
attendo conferme skills robinio vaz , 25 per un 18enne . boh.
non per fare il pessimista, ma la metà delle partite giocate da Malen non ha segnato.
Ai tanti polemici avete rotto!!!
Cambiate squadra! Tifate Arsenal e postate lì le vostre frustrazioni. Siete i migliori mariti, i migliori amanti, i migliori padri, i migliori lavoratori, i migliori politici, i migliori medici, i migliori allenatori, i migliori ds e i migliori presidenti… complimenti a voi… io sono mediocre ma felice e felice di tifare la mia squadra (compresi i ds e tutto ciò che la compone).
Tutto sommato, al netto delle assenze, la formazione sembra strutturata per giocarsela con fiducia. Mi piacerebbe non fosse rischiato nessuno per voler accorciare i tempi di recupero, Hermoso puo tranquillamente posticipare il rientro di qualche giorno
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.