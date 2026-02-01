Roma a Udine con l’attacco contato: Gasp punta tutto su Malen

La Roma si avvicina alla sfida contro l’Udinese con un quadro chiaro ma tutt’altro che equilibrato tra i reparti. Se l’attacco continua a fare i conti con diverse assenze, la difesa ritrova invece stabilità e uomini chiave.

Il nodo principale resta legato a Ferguson. L’attaccante anche ieri ha svolto lavoro differenziato e oggi sarà sottoposto a un provino per verificare le condizioni della caviglia. Le sensazioni, però, non sono positive: le possibilità di vederlo tra i convocati sono ridotte al minimo. Non ci sarà neppure El Shaarawy, ancora fermo per un problema al tendine d’Achille, mentre Koné è indisponibile a centrocampo e punta a rientrare per la gara contro il Napoli del 15 febbraio.

In attacco, in attesa dell’arrivo di Bryan Zaragoza, saranno Soulè e Pellegrini a supportare Donyall Malen, a caccia di nuovi gol dopo quelli falliti contro il Milan. Gli unici ricambi dalla panchina saranno rappresentati dai giovanissimi Venturino e Vaz. La coperta è cortissima lì davanti per Gasp.

A fronte delle difficoltà offensive, arrivano però segnali incoraggianti dalla retroguardia: recupero lampo di Mario Hermoso che domani a Udine dovrebbe partire titolare nel terzetto difensivo insieme a Mancini e Ndicka. Un rientro anticipato di circa due settimane rispetto alla tabella iniziale, dopo la lesione di secondo grado all’ileopsoas rimediata contro il Torino. Hermoso si è allenato regolarmente in gruppo anche nelle ultime ore e si candida con decisione a una maglia dal primo minuto. Una scelta che darebbe continuità a una difesa che finora ha sempre fornito risposte positive.

Oggi pomeriggio la Roma tornerà in campo per la rifinitura, ultimo appuntamento prima della partenza per Udine, che permetterà a Gasperini di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

