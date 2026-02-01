Fortini, l’ultimo tentativo di Massara sul gong

Da qui al gong del mercato invernale resta sotto osservazione anche il dossier relativo a Niccolò Fortini, giovane terzino sinistro della Fiorentina che continua a raccogliere interesse in casa Roma. Il classe 2006, in forza ai viola e sotto contratto fino al 30 giugno 2027, è un profilo che potrebbe diventare protagonista negli ultimi giorni di trattative.

Fortini, già seguito dai giallorossi in passato, è stato spesso accostato alla Roma durante questa sessione di mercato, anche in virtù della sua duttilità sulla fascia e del contratto in scadenza. I rapporti con la Fiorentina non sono solidissimi sul fronte del rinnovo, e questa situazione contrattuale potrebbe favorire un assalto last-minute da parte dei capitolini con un’offerta che si aggirerebbe intorno a una decina di milioni di euro più bonus.

L’attenzione su Fortini non è un’esclusiva giallorossa: altri club di Serie A, come il Napoli, hanno mostrato interesse per il giovane difensore toscano, con proposte economiche e trattative esplorative nei giorni scorsi. Anche la Juventus, secondo alcune fonti di mercato, aveva seguito il profilo del classe 2006 nelle settimane precedenti.

La Fiorentina, dal canto suo, appare intenzionata a gestire con cautela il futuro del giocatore: dopo un prestito nella scorsa stagione in Serie B e il ritorno nella prima squadra viola con presenze in Serie A e Conference League, la società toscana non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento contrattuale e valuta con attenzione ogni possibile offerta in entrata.

In questo contesto, la Roma rimane vigile. La priorità dei giallorossi resta l’attacco, ma il club potrebbe tentare un ultimo tentativo per assicurarsi Fortini, approfittando della finestra di mercato e della situazione contrattuale che potrebbe rendere più semplice trovare un’intesa prima della chiusura della sessione invernale.

Fonte: Il Tempo / Corsport / Corsera / Gasport