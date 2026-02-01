Roma, arriva Zaragoza dopo il no di Nkunku

Il mercato della Roma entra nelle sue ore decisive con uno scenario che si è rapidamente ribaltato. Se da una parte la pista Christopher Nkunku si è progressivamente chiusa, dall’altra quella che porta a Bryan Zaragoza ha registrato una netta accelerazione. I giallorossi continuano a muoversi per rinforzare l’organico dopo gli innesti di Malen, Vaz e Venturino, mantenendo il focus sul reparto offensivo.

Il nome in cima alla lista delle preferenze di Gasperini era quello dell’attaccante del Milan, ma il tentativo è andato a sbattere contro un muro difficilmente superabile. Nei contatti avviati con l’entourage del classe 1997, lo stesso che cura anche gli interessi di Ferreira Carrasco, non è arrivata alcuna apertura dal giocatore. Al di là dell’elevato impatto economico dell’operazione, la frenata decisiva è arrivata direttamente da Nkunku, che dopo un confronto con la famiglia ha scelto di restare a Milano, senza prendere in considerazione altre destinazioni, indipendentemente dal possibile arrivo di Mateta.

A rendere il quadro ancora più complesso c’è l’operazione impostata dal Milan la scorsa estate. Il club rossonero ha investito 38 milioni più 5 di bonus per il cartellino, riconoscendo al Chelsea anche il 13% sulla futura plusvalenza, oltre a garantire al giocatore un ingaggio da 4 milioni netti più bonus, con un premio fedeltà da 1 milione destinato a scattare a febbraio. La Roma aveva provato a imbastire una formula alternativa, discutendo con la società guidata da Furlani un prestito oneroso con diritto di riscatto e una penale in caso di mancato acquisto, su uno schema simile a quello adottato per Raspadori, ma la trattativa si è fermata definitivamente.

Parallelamente, nelle stesse ore in cui venivano valutati i profili di Nkunku e Tel, il club giallorosso ha intensificato i contatti per Bryan Zaragoza. L’esterno offensivo di piede destro è di proprietà del Bayern Monaco ed è attualmente in prestito al Celta Vigo, dove era arrivato la scorsa estate con un’operazione da circa 2 milioni di prestito oneroso. L’accordo prevede un diritto di riscatto fissato a 12 milioni, che diventerebbe obbligatorio nel caso in cui il Celta chiudesse la stagione tra le prime undici della Liga e il giocatore raggiungesse almeno il 60% dei minuti disputati.

Il club di Vigo, però, sta facendo i conti con difficoltà economiche significative e faticherebbe a sostenere nel lungo periodo l’ingaggio da 2,7 milioni netti. Da qui l’apertura a una possibile risoluzione anticipata del prestito, situazione nella quale la Roma si è inserita con decisione. Con il Bayern la formula discussa resta quella di un nuovo prestito oneroso, sempre intorno ai 2 milioni, accompagnato da un diritto di riscatto compreso tra i 13 e i 14 milioni. Massara è al lavoro per trovare una quadra tra tutte e tre le società, mentre il Celta punta comunque a chiudere l’operazione incassando un indennizzo.

Sul fronte del giocatore non emergono ostacoli: Zaragoza è favorevole al trasferimento in Italia e l’intesa economica con il suo entourage è già stata raggiunta. Proprio in virtù della trattativa in corso, l’esterno è stato escluso dall’elenco dei convocati per la sfida contro il Getafe. Nella serata di ieri non era stato ancora trovato l’accordo definitivo, ma i contatti sono proseguiti senza sosta durante la notte, con l’obiettivo di organizzare il viaggio verso l’Italia già in giornata e metterlo rapidamente a disposizione di Gasperini. L’allenatore ha dato il suo via libera all’operazione, apprezzando una formula che non vincolerebbe il club sul lungo periodo e consentirebbe di colmare il vuoto sulla fascia sinistra.

Fonti: Il Tempo / Gasport