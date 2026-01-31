LIVE! Offerta al Bayern per Zaragoza: prestito con diritto di riscatto. Il giocatore dà l’ok, trattativa avviata

ULTIMO AGGIORNAMENTO – “La Roma ha ora inviato una proposta formale per acquistare Bryan Zaragoza dal Celta Vigo. L’ala spagnola è favorevole al trasferimento. Sono in corso trattative per interrompere il prestito con pagamento di una cifra al Celta e per un nuovo prestito con diritto di riscatto offerta al Bayern Monaco”. Lo riferisce Fabrizio Romano su X.
🚨🟡🔴 AS Roma have now sent formal proposal to sign Bryan Zaragoza from Celta Vigo! The Spanish winger, keen on the move.
Negotiations ongoing to break loan with fee paid to Celta… and new loan with buy option clause offered to FC Bayern.
Talks underway. pic.twitter.com/Aj3Q3QQJDu
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026
La Roma ha messo nel mirino un nuovo profilo per l’attacco a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Si tratta di Bryan Zaragoza, esterno offensivo spagnolo classe 2001 di proprietà del Bayern Monaco e attualmente in prestito al Celta Vigo. Nella stagione in corso ha collezionato 19 presenze e un gol in Liga, oltre a una rete in Europa League contro il Bologna.
Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero e Corriere della Sera, la proposta avanzata al club giallorosso prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni.
L’interesse della Roma è stato confermato dalla giornalista Eleonora Trotta, che lo definisce “concreto” e rivela di un sondaggio esplorativo per valutare la possibilità di chiudere l’operazione nelle ultime ore di mercato.
lo conoscete? che ne pensate ?
ne penso che ha un contratto fino a Giugno con il Celta, che non si capisce perchè dovrebbe rinunciarci per farvi un favore.
ennesima bufala, che dite?
concretino, dai… non esageriamo.
Già confermata da Romano la notizia
E’ un altro che sta in prestito e che non viene confermato ….
Entro: Fonte Messaggero e corriere della sera
Esco
19 presenze 1 gol in liga! un fenomeno praticamente (mentre per molti qui dovbik che in liga è stato capocannoniere è una pippa).
spero che non buttino via i soldi per profili simili.
Pigliate sto c… di Zirkee piuttosto.
Ho paura sia troppo alto.
Ma vedo che ha segnato gol a grappoli per cui mi fido.
Ho paura non sia troppo alto.
Ma vedo che ha segnato gol a grappoli per cui mi fido
Sta stupidaggine dell’altezza del giocatore deve finire.. se è tecnicamente valido me ne frega poco dell’altezza del giocatore.. Gasp aveva Papu Gomez alto 1,65 cm ed era il più forte che aveva in rosa
1633 “eppur si muove” by Galileo Galileo
31 gennaio 2026 “eppur non si muove” . indovina indovinello
con il mondiale alle porte, che farà lievitare il cartellino e lo stipendio di qualsiasi partecipante, è necessario fare ora il mercato. o, quantomeno, mettersi già d’accordo per giugno. la Roma ha diversi giocatori in attacco che o sono finiti fisicamente come Dybala e Ferguson, o rendono pochissimo come Pellegrini e Dobvyk. Soule non è un top, al momento è impattante contro squadre inferiori alla Roma e quasi sempre nullo contro quelle più forti. Solo Malen ti suggerisce affidabilità immediata. tra Vaz e Arena faccio fatica oggi a scegliere chi farei giocare, per dire quanto può essere utile oggi Vaz. vanno presi o bloccati ora i nuovi acquisti. dopo il mondiale sarebbe durissima.
quindi sì parla di Zirkzee? MATAGA! sarebbe il dopo Dybala perfetto
Ottimo prospetto assomiglia molto a Saelemaekers ma ancora più veloce. Non fa tanti goal ma gioca come Soulè ma a sx sulla linea del fallo laterale saltando l’uomo quasi sempre. Ovviamente il campionato italiano è più duro ma può adattarsi e dare un buon contributo.
Si è un talento. Baricentro basso, in giornata non lo prendi. Ci ha sconesso il Bayern, non per niente. Magari intanto fino a Giugno.
Ottimo profilo.
Avendo anche Gasperini che sa tirare fuori il meglio dei giocatori lui può diventare il nostro Papu Gomez
saelemaekers pesa 70/72 kili per 180 cm, questo 60/61 kg per 164 cm, arriva un difensore/terzino in corsa con una spallata ti fa volare per aria
serve qualcuno che tenga botta fisicamente pure quando affronti un baschirotto, mina, buongiorno o bastoni per dire
a sto punto vai in sud america a pescare un giovane con un minimo di fisico e dribbling con piede destro che gioca come ala sinistra e che ti costa la meta (o ne prendi 2 e se ne indovini uno ci ripaghi tutti e 2)
Forza Roma
Ma Pietuszewski, 17 anni, che salta l’uomo come poco e che valeva “solo” 12 milioni perche lo comprano il Porto e non noi?
Zaragoza è un giocatore normale. Un Iago Falque 2.0.
nn siamo riusciti ad arrivare a profili top…..quindi è una scelta di ripiego x completare la rosa e per avere un giocatore di ruolo a partita in corso in quel ruolo…..salvo clamorose prestazioni nn verrà riscattato penso…..diciamo che dovrebbe essere il sosia di papu gomez
un baldanzi 2. o
anzi peggio.per carità restiamo così piuttosto. Se Angelino si riprende quel ruolo lo facciamo fare a Wesley. ma prendere sto piffero a che serve?
un fenomeno ,1,64 ed un goal….
peso piuma che nelle difese italiane verrà spostato con un minimo appoggio…..no x favore – lasciamo sta’
Sé fosse vera la notizia si avrebbe la conferma a ciò che dico da giorni.Massara starebbe raschiando il barile,dopo aver atteso sette mesi questo benedetto esterno richiesto da Gasperini.La mia domanda,ma il mercato argentino o Brasiliano no poteva offrire a costi più contenuti un giocatore?
in prestito questi prendi ma tanto non arriva più nessuno
Il Bayer Monaco lo ha acquistato dal Granada e poi lo sta dando in prestito per fargli fare esperienza. I tedeschi difficilmente sperperano i soldi o sbagliano acquisti. Questa è l’unica cosa che so.
Per il resto statura e statistiche non giocano a suo favore.
mai sentito, la Roma ha bisogno di un giocatore che salta l uomo ma che vede la porta….lui nn mi sembra che ha confidenza con il gol….vedessero loro
ripiego….
Non capisco.
LAURIENTE’ neanche preso in considerazione.
Da anni in Italia , nessun problema lingua e ambientamento.
Gol e assist non mancano , nato 04/12/98 cm 177 per 79 kg.
Buona struttura fisica e calciatore maturo .
Quest’ anno in Serie A
1328 minuti giocati 3 gol 3 assist.
carriera Serie A =87 partite 15 gol 15 assist.
cartellino ed ingaggio FATTIBILI.
NUSA per dire , non si sta confermando in Germania , quest’ anno 1118 min giocati 2 gol 1 assist.Spesso sostituito.
Servono giovani SANI e affamati , in grado di giocare alto a sx ma esperti.
LAURIENTE’ profilo perfetto.
Serve uno pronto per gasp… Zirkzee con malen a sinistra come esterno inoltre si possono pure scambiare la posizione … sto ragazzo sembra la copia di baldanzi e dominguez del Bologna che gasp ha bocciato !
io penso che alla fine si resta così e tutto il discorso del reparto offensivo (unico vero neo di questa Roma) verrà rimandato in estate.dove tra fine prestiti e contratti a scadenza saluteranno ben 5 giocatori.credo sia superfluo ricordare che a giugno verrà sicuramente sacrificato qualcuno.gli attaccanti e gli esterni offensivi costano e non poco!a meno che..si decida di fare scouting su potenziali sconosciuti.
Ma non servivano goals??? Questo mi pare di aver capito che la porta la vede con il binocolo. Oltretutto e’ l’ennesimo giocatore offerto e non scelto. La solita Toppa.
Ma è uno scherzo??? Alto 1.64??? E biancaneve???
ma il nostro ds lo sa che è un 2001 , non è troppo vecchio !
Con questo è Angelino sulla fascia sinistra siamo a posto facciamo la banda sinistra dei bassotti 😂
me ricorda tanto Carles Perez, speriamo sia eventualmente un acquisto più fortunato.
