LIVE! Offerta al Bayern per Zaragoza: prestito con diritto di riscatto. Il giocatore dà l’ok, trattativa avviata

ULTIMO AGGIORNAMENTO – “La Roma ha ora inviato una proposta formale per acquistare Bryan Zaragoza dal Celta Vigo. L’ala spagnola è favorevole al trasferimento. Sono in corso trattative per interrompere il prestito con pagamento di una cifra al Celta e per un nuovo prestito con diritto di riscatto offerta al Bayern Monaco”. Lo riferisce Fabrizio Romano su X.

🚨🟡🔴 AS Roma have now sent formal proposal to sign Bryan Zaragoza from Celta Vigo! The Spanish winger, keen on the move. Negotiations ongoing to break loan with fee paid to Celta… and new loan with buy option clause offered to FC Bayern. Talks underway. pic.twitter.com/Aj3Q3QQJDu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026

La Roma ha messo nel mirino un nuovo profilo per l’attacco a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Si tratta di Bryan Zaragoza, esterno offensivo spagnolo classe 2001 di proprietà del Bayern Monaco e attualmente in prestito al Celta Vigo. Nella stagione in corso ha collezionato 19 presenze e un gol in Liga, oltre a una rete in Europa League contro il Bologna.

Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero e Corriere della Sera, la proposta avanzata al club giallorosso prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni.

L’interesse della Roma è stato confermato dalla giornalista Eleonora Trotta, che lo definisce “concreto” e rivela di un sondaggio esplorativo per valutare la possibilità di chiudere l’operazione nelle ultime ore di mercato.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…