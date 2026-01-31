FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 31 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:45 – Ferguson ancora out, in dubbio per l’Udinese

Ieri Evan Ferguson non si è allenato con il gruppo: l’irlandese avverte ancora dolore alla caviglia. L’attaccante resta in dubbio per la partita di dopodomani sera contro l’Udinese. (Il Tempo)

Ore 10:00 – Stadio Roma, Campidoglio: “Delibera a febbraio”

Il Campidoglio spinge sull’iter del nuovo stadio della Roma. Dopo la consegna del progetto definitivo, il Comune prepara una riunione con i consiglieri per fare il punto sul masterplan. Entro fine febbraio la delibera con le modifiche richieste arriverà in Assemblea Capitolina, passaggio tecnico ma anche politico vista la dichiarazione di pubblico interesse e l’investimento complessivo da oltre 1,3 miliardi. Poi toccherà al commissario straordinario Massimo Sessa, atteso al via libera già lunedì. Intanto si lavora alla convenzione tra Roma e Comune, con ultimi dettagli economici e penali in definizione. (La Repubblica)

Ore 8:15 – D’Agostino: “Trigoria fu un trauma. Conti un padre”

Gaetano D’Agostino ripercorre gli anni alla Roma in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista racconta l’impatto durissimo a Trigoria: «Scappai, volevo mollare tutto. Chiamai Bruno Conti e gli dissi: “Non ce la faccio”». Proprio Conti lo accolse in casa per otto mesi: «È stato come un padre, gli devo tutto». Emozione anche per l’esordio con Capello e l’idolo Aldair: «Gli bastava uno sguardo per farti rigare dritto». Oggi D’Agostino lavora con la Roma Under 18: «Ai ragazzi provo a spiegare gli errori da non rifare». (Gazzetta dello Sport)

