Calciomercato Roma, Gasperini vuole anche Nkunku: summit di mercato con Friedkin

Summit di mercato in casa Roma alla presenza di Ryan Friedkin, con la dirigenza al lavoro su più tavoli per rinforzare il reparto offensivo. Non c’è solo Bryan Zaragoza tra i profili monitorati: secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i giallorossi starebbero valutando anche Christopher Nkunku come possibile opportunità.
L’attaccante francese, indicato come in uscita dal Milan qualora dovesse arrivare già a gennaio Mateta, è un nome che riscuote particolare apprezzamento da parte di Gasperini. Il suo profilo viene considerato dal tecnico di livello elevato, ma l’operazione si preannuncia complessa sotto il profilo economico.
Il Milan, infatti, sarebbe disposto a lasciar partire Nkunku esclusivamente a titolo definitivo, fissando una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, che impone riflessioni approfondite e rende l’eventuale trattativa subordinata a incastri di mercato ben precisi.
In questo contesto, la Roma continua a muoversi su più fronti, tenendo aperti diversi scenari in vista delle prossime ore. Zaragoza resta una pista concreta, mentre il nome di Nkunku rappresenta un’opzione più ambiziosa, legata alle condizioni poste dal club rossonero e all’evoluzione complessiva del mercato.
Fonte: Gazzetta.it
VOGLIO TUTTIIIII !!!
Se i discorsi sono per scelta nostra, quelli che vogliamo noi è na cosa… quello che serve al GASP è un altra…
Per me Nkunku visto quello che ha dimostrato in questi mesi , in ultimo anche contro di noi , può stare tranquillamente al Milan…se ho da spendere 30 milioni credo che esista molto ma molto di meglio…..
Meglio comprare il talent scout del Lipsia!
Non credo alla Gazzetta che e un pro Milan e non credo che Nkunku e una richiesta di Gasperini, questa operazione se sara fatta sara solo per le interesse del Milan per poter finanziare il colpo Mateta oltre che Nkunku ha fallito nella sua esperienze al Milan
Ancora ma allora o Gasperini è di coccio che sbatte i pugni con la società o il FFP è una invenzione. Ma come plusvalenze, bilancio in ordine da luglio 2026, Ranieri che parla a più riprese di mercati lacrime e sangue, spesi tra mercato estivo e gennaio più di 100 milioni, non sono raggiungibili né EL Mala, né Godts, né Tel, né Sauer etc. che tra l’altro almeno avrebbero ingaggi molto più bassi ed ora puntiamo su Nkunku, pagato ad agosto 37+ 5 di bonus, stipendio netto 5 + bonus, fallimento totale finora al Milan, ti costerebbe minimo solo fino a giugno 10, gli togli un problema a loro. O vendiamo qualcuno dei nostri big come stava per accadere con Kone’ per permetterci Sancho ad agosto, è questo? Non riesco a capire aiutatemi.
Nkunku in mano a Gasperini torna quello del Lipsia.. Spero arrivi perché può alternarsi con Malen al centro ed a sinistra. il mio sogno era Tel, o Tzolis o Godts ma Nkunku sarebbe tanta roba!!
Non ci credo perché abbiamo Massara, un DS che, dopo le polemiche estive, è riuscito a ridursi all’ultimo giorno …
Prendiamo SARTORI vi prego!!!!!
Nun ce credo…
Se stanno solo a diverti’ come con lo “scambio” di centravanti alla fine del mercato estivo…
