Balbinetti (match analyst): “Vi spiego perchè Gasp ha voluto Wesley a tutti i costi. El Aynaoui? Può diventare il nuovo Rabiot”

Questa mattina ai microfoni di Rete Sport è intervenuto Luca Balbinetti, match analyst, che ha studiato in questi giorni i nuovi acquisti della Roma. Queste le sue parole sul brasiliano Wesley, acquistato dai giallorossi per 25 milioni più bonus, una cifra non indifferente per un calciatore ancora molto giovane.

“Gasperini ha voluto fortemente Wesley perchè è un giocatore che ti crea superiorità numerica. E’ il giocatore che ti fa passare dalla fase di primo possesso alla fase offensiva, che spesso avviene liberando l’esterno alto. Wesley è un calciatore che è stato primo per progressioni palla al piede tra i terzini, primo per dribbling…è uno che ti porta velocemente da una fase di gioco all’altra, offensivamente parlando. E per la Roma di Gasperini, per come è strutturata in questo momento, era fondamentale avere un calciatore del genere”.

Su El Aynaoui: “E’ il giocatore che ho studiato di più: mi ha stuzzicato molto, è un potenziale colpo. Ha le potenzialità per essere il centrocampista di Gasp a tutto tondo. La scorsa stagione ha fatto otto gol, che per un centrocampista centrale è un’esagerazione. Lui è un costruttore nel Lens, è lui che si prendeva la gestione del pallone, ma ha fatto tanti gol nonostante abbia tirato poco, e questo è un dato importante.

E poi recupera tanti palloni, è strutturato fisicamente, ha delle leve lunghe e può portare palla, un aspetto fondamentale nel centrocampo. Per fare un paragone, può diventare un Rabiot, anche se ancora non lo è. Deve però prendersi più responsabilità con la palla tra i piedi, sa gestire benissimo il pallone, ma serve anche la giocata forzata, la verticalizzazione che possa fare la differenza”.

Fonte: Rete Sport